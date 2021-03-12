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Начисления за коммуналку для украинцев выросли еще на 10%

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 15:00
Начисления за коммуналку для украинцев выросли еще на 10% Фото: платежка за газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2021 года составили 30,8 млрд грн. Это на 10% больше, чем в декабре прошлого года (28,0 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 23,9 млрд грн (77,7% начисленных за этот период сумм).

Начисления за коммуналку для украинцев выросли еще на 10%

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2020 года составила 81 млрд грн, что на 7,4 млрд грн больше, чем месяцем ранее (73,6 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 34,4 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,9 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,3 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за январь 2021 года возросли на 6,0%. За последний год тарифы поднялись на 18,4%.

По данным опроса КМИС, две трети (64,7%) украинцев заявили, что стоимость коммунальных услуг за январь 2021 по сравнению с декабрем 2020 года выросла. Говорят, что почти не изменилась, 19,6% респондентов.

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