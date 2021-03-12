Начисления за коммуналку для украинцев выросли еще на 10%

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в январе 2021 года составили 30,8 млрд грн. Это на 10% больше, чем в декабре прошлого года (28,0 млрд грн).

По данным статистического ведомства, в январе 2021 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 23,9 млрд грн (77,7% начисленных за этот период сумм).

Задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец декабря 2020 года составила 81 млрд грн, что на 7,4 млрд грн больше, чем месяцем ранее (73,6 млрд грн).

По данным статистического ведомства, по состоянию на 31 января задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 34,4 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды - 26,6 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии - 7,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,9 млрд грн, за управление многоквартирным домом - 5,3 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.