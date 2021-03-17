Переназначение субсидий: нужно будет написать заявление
Министерство социальной политики подготовило проект постановления Кабинета министров об изменении порядка предоставления жилищных субсидий населению. Документом предполагается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года.
Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии.
Согласно документу, в течение мая - сентября 2021 года документы, необходимые для назначения жилищной субсидии, принимаются от граждан структурными подразделениями по вопросам социальной защиты населения районных государственных администраций, кроме определенных способов их подачи, также в бумажном виде.
Как сообщало РБК-Украина, субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1 483 гривны.
Напомним, уменьшение среднего размера жилых субсидии в феврале 2021 года связано с проведением перерасчета за январь. Это произошло из-за снижения цен на природный газ для населения задним числом.