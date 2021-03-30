МВФ против фиксированных цен на газ для населения из-за риска коррупции

Международный валютный фонд (МВФ) против возврата властей Украины к практике контроля за ценами на газ для населения. Вместо неэффективного и коррупционного метода необходимо выплачивать субсидии гражданам.

Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман сказал в интервью агентству " Интерфакс-Украина ".

Как отметил, Люнгман, контроль над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности.

"Существует - и будет существовать - значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства - идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета", - сообщил он.

Люнгман уточнил, что этот инструмент поддержки существует в форме программы субсидий домохозяйствам. "Мы поддерживаем эту программу", - отметил глава представительства.

Он добавил, что другой вопрос является структурным - о том, какой самый эффективный способ организации газового рынка. "Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа как на оптовом, так и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но вполне функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одной из многих необходимых мер", - сказал Люнгман.