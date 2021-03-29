Субсидии на газ рассчитают после определения единой цены "годового продукта"

Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон. Это произойдет после введения для поставщиков газа населению обязательного "годового продукта".

Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр Марина Лазебная.

"Разрабатывается механизм единого годового продукта на газ, чтобы не было таких колебаний цены в течение года. Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать", - сказала Лазебная.

В то же время она заверила, что в госбюджете хватает средств на субсидии до конца отопительного сезона.

"Что касается апреля, который является последним месяцем отопительного сезона, мы его точно пройдем, у нас хватает средств", - добавила министр.