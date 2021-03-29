Субсидии на газ рассчитают после определения единой цены "годового продукта"
Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон. Это произойдет после введения для поставщиков газа населению обязательного "годового продукта".
Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр Марина Лазебная.
"Разрабатывается механизм единого годового продукта на газ, чтобы не было таких колебаний цены в течение года. Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать", - сказала Лазебная.
В то же время она заверила, что в госбюджете хватает средств на субсидии до конца отопительного сезона.
"Что касается апреля, который является последним месяцем отопительного сезона, мы его точно пройдем, у нас хватает средств", - добавила министр.
Напомним, НКРЭКУ 5 марта предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.
Проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.
Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.
Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" завершила разработку годового тарифа на газ - тарифа, который определяет единую цену на газ в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая.