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Субсидии на газ рассчитают после определения единой цены "годового продукта"

Новина українською → Украина, Понедельник 29 марта 2021 10:55
Субсидии на газ рассчитают после определения единой цены "годового продукта" Фото: Марина Лазебная рассказала о субсидиях на газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Ростислав Шаправский, Милан Лелич

Министерство социальной политики Украины рассчитает субсидии на следующий отопительный сезон. Это произойдет после введения для поставщиков газа населению обязательного "годового продукта".

Об этом в интервью РБК-Украина сказала министр Марина Лазебная.

"Разрабатывается механизм единого годового продукта на газ, чтобы не было таких колебаний цены в течение года. Будет определена единая цена годового продукта, заключены договоры, и мы сможем планировать", - сказала Лазебная.

В то же время она заверила, что в госбюджете хватает средств на субсидии до конца отопительного сезона.

"Что касается апреля, который является последним месяцем отопительного сезона, мы его точно пройдем, у нас хватает средств", - добавила министр.

Напомним, НКРЭКУ 5 марта предварительно одобрила введение годового продукта цены на природный газ. Проект направлен на дальнейшее обсуждение в течение месяца.

Проект решения предусматривает базовое годовое предложение, которое поставщики должны предлагать всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Согласно документу, поставщики природного газа, которые осуществляют или намерены осуществлять поставки природного газа бытовым потребителям с 1 мая 2021 года, обязаны до 25 апреля 2021 года обнародовать на своих веб-сайтах цену на природный газ, который будет поставляться в рамках базового годового предложения, и другую информацию о базовом годовом предложении.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" завершила разработку годового тарифа на газ - тарифа, который определяет единую цену на газ в течение года. Тариф будет доступен с 1 мая.

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