Тарифи не налякали: Китай захищає перед США своє право купувати російську нафту, - ЗМІ

"Для Китаю є законним та легітимним - здійснювати нормальне економічне, торгівельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи Росію... Ми продовжуватимемо вживати розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", - заявили у міністерстві закордонних справ Китаю.

Заява Китаю пов'язана із тим, що президент США Дональд Трамп не виключив введення додаткових тарифів проти китайських товарів. Це стане покаранням для Пекіну за активну купівлю нафти з Росії.

З іншого боку, головний радник Трампа Пітер Наварро применшив ймовірність нових тарифів проти Китаю, зазначивши, що це нібито може "зашкодити США". А міністр фінансів Скотт Бессент припустив, що антикитайські тарифи "можуть обговорюватися в певний момент".

Видання зазначає, що в липні китайський імпорт з Росії склав трохи понад 10 мільярдів доларів. З початку 2025 року обсяги імпорту впали на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.