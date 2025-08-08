Тарифи не налякали: Китай захищає перед США своє право купувати російську нафту, - ЗМІ

Китай не збирається відмовлятися від закупівель російської нафти попри тиск США та погрози новими тарифами. Пекін вважає, що купівля нафти в Росії - його "законне право".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Для Китаю є законним та легітимним - здійснювати нормальне економічне, торгівельне та енергетичне співробітництво з усіма країнами світу, включаючи Росію... Ми продовжуватимемо вживати розумних заходів енергетичної безпеки відповідно до наших національних інтересів", - заявили у міністерстві закордонних справ Китаю.
Заява Китаю пов'язана із тим, що президент США Дональд Трамп не виключив введення додаткових тарифів проти китайських товарів. Це стане покаранням для Пекіну за активну купівлю нафти з Росії.
З іншого боку, головний радник Трампа Пітер Наварро применшив ймовірність нових тарифів проти Китаю, зазначивши, що це нібито може "зашкодити США". А міністр фінансів Скотт Бессент припустив, що антикитайські тарифи "можуть обговорюватися в певний момент".
Видання зазначає, що в липні китайський імпорт з Росії склав трохи понад 10 мільярдів доларів. З початку 2025 року обсяги імпорту впали на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Зазначимо, що 8 серпня російський диктатор Володимир Путін поговорив з керівником Китаю Сі Цзіньпіном. Це сталося напередодні можливої зустрічі Путіна з Трампом. Пекін вітає продовження контактів між Росією і США та підтримує позицію Кремля щодо України.
Трамп 6 серпня своїм указом запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти. На тарифи вже відреагували в МЗС Індії, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти.
Водночас індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти після масштабних мит. Зараз компанії чекають вказівок від уряду Індії. Офіційної заборони купувати нафту з РФ Нью-Делі не озвучував.