Мита Трампа спрацювали? Індія терміново зупинила закупки нафти в Росії, - ЗМІ

Індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти після масштабних мит на індійські товари, які впровадив президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Власні джерела підтвердили виданню, що індійські державні нафтопереробні заводи почали відмовлятися від закупівель російської нафти. Це пов'язано із тим, що США натиснули на Індію жорсткими тарифами, щоб змусити індійський уряд відмовитися від торгівлі з Росією.

Індійські великі компанії - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum та інші - планують змінити схеми закупівлі нафти в майбутньому циклі. Перша з компаній нещодавно придбала велику партію нафти у США, Бразилії та Лівії.