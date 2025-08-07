Мита Трампа спрацювали? Індія терміново зупинила закупки нафти в Росії, - ЗМІ
Індійські нафтопереробні заводи терміново припинили придбання російської нафти після масштабних мит на індійські товари, які впровадив президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Власні джерела підтвердили виданню, що індійські державні нафтопереробні заводи почали відмовлятися від закупівель російської нафти. Це пов'язано із тим, що США натиснули на Індію жорсткими тарифами, щоб змусити індійський уряд відмовитися від торгівлі з Росією.
Індійські великі компанії - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum та інші - планують змінити схеми закупівлі нафти в майбутньому циклі. Перша з компаній нещодавно придбала велику партію нафти у США, Бразилії та Лівії.
При цьому зазначається, що офіційно Нью-Делі не дав жодних вказівок нафтопереробним заводам припинити закупівлю нафти з Росії. Публічно уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді, який перебуває у добрих стосунках з російським режимом, заявляє, що буде чинити опір тарифам Трампа.
Зазначимо, індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок від уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари. Нові заходи стали відповіддю на безперервний імпорт російської нафти.
Трамп 6 серпня своїм указом запровадив додаткові 25% тарифи проти Індії. Причиною стало продовження Індією закупівель російської нафти. Ці тарифи стали доповненням до 25%-вих мит на індійські товари, які набули чинності в США з 1 серпня.
У МЗС Індії вже відреагували на нові заходи, почавши виправдовувати необхідність купівлі російської нафти. Тим часом в США запевняють: мита у 25% - це тільки початок кампанії тиску на покупців російської нафти.