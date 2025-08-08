Тарифы не напугали: Китай защищает перед США свое право покупать российскую нефть, - СМИ

"Для Китая является законным и легитимным - осуществлять нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию... Мы будем продолжать принимать разумные меры энергетической безопасности в соответствии с нашими национальными интересами", - заявили в министерстве иностранных дел Китая.

Заявление Китая связано с тем, что президент США Дональд Трамп не исключил введения дополнительных тарифов против китайских товаров. Это станет наказанием для Пекина за активную покупку нефти из России.

С другой стороны, главный советник Трампа Питер Наварро преуменьшил вероятность новых тарифов против Китая, отметив, что это якобы может "навредить США". А министр финансов Скотт Бессент предположил, что антикитайские тарифы "могут обсуждаться в определенный момент".

Издание отмечает, что в июле китайский импорт из России составил чуть более 10 миллиардов долларов. С начала 2025 года объемы импорта упали на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.