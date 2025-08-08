ua en ru
Зустріч Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня, - Fox News

Рим, П'ятниця 08 серпня 2025 13:53
Зустріч Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня, - Fox News Фото: Дональд Трамп і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися вже наступного тижня. Ймовірно, це може статися у понеділок, 11 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Два джерела видання, знайомі з переговорами, заявили, що зустріч нібито планується вже на найближчий понеділок, 11 серпня, а Рим - одне з можливих місць проведення.

При цьому, як зазначає Fox News, якщо зустріч відбудеться пізніше цього тижня, Рим все ще може бути можливим місцем для її проведення. Але розглядаються й інші країни в Європі і не тільки.

Водночас російські державні ЗМІ вже пишуть, що Рим не може бути місцем проведення зустрічі Трампа та Путіна.

Оновлено о 15:00

Репортерка Fox News Джекі Гайнріх заявила, що, за словами джерела, зустріч Трампа та Путіна планують наприкінці наступного тижня.

Як написала журналістка в X (Twitter), місце зустрічі все ще невизначене, а у списку є не лише Рим, але й Угорщина, Швейцарія та ОАЕ. За її словами, першим вибором Путіна була Угорщина, а не Об'єднані Арабські Емірати. Також обговорювали Туреччину, але це малоймовірно.

Зустріч Трампа і Путіна

6 серпня спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідав Москву, де провів тригодинну зустріч із диктатором Володимиром Путіним. Дональд Трамп назвав перемовини "продуктивними".

Видання The New York Times повідомляло, що наступного тижня може відбутися особиста зустріч Трампа з Путіним, а згодом - і тристоронні переговори за участю президента України Володимира Зеленського.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив домовленість між Москвою та Вашингтоном і заявив, що місце зустрічі нібито вже погоджено. Пізніше Путін сказав, що зустріч з Трампом може відбутися в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Рим
