Зустріч Трампа і Путіна може відбутися наступного тижня, - Fox News

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін можуть зустрітися вже наступного тижня. Ймовірно, це може статися у понеділок, 11 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Два джерела видання, знайомі з переговорами, заявили, що зустріч нібито планується вже на найближчий понеділок, 11 серпня, а Рим - одне з можливих місць проведення.

При цьому, як зазначає Fox News, якщо зустріч відбудеться пізніше цього тижня, Рим все ще може бути можливим місцем для її проведення. Але розглядаються й інші країни в Європі і не тільки.

Водночас російські державні ЗМІ вже пишуть, що Рим не може бути місцем проведення зустрічі Трампа та Путіна.

Оновлено о 15:00

Репортерка Fox News Джекі Гайнріх заявила, що, за словами джерела, зустріч Трампа та Путіна планують наприкінці наступного тижня.

Як написала журналістка в X (Twitter), місце зустрічі все ще невизначене, а у списку є не лише Рим, але й Угорщина, Швейцарія та ОАЕ. За її словами, першим вибором Путіна була Угорщина, а не Об'єднані Арабські Емірати. Також обговорювали Туреччину, але це малоймовірно.