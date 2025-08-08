Путін зідзвонився з Сі Цзіньпіном перед можливою зустріччю з Трампом
Російський диктатор Володимир Путін поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це сталося напередодні можливої зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.
Як повідомили державні китайські ЗМІ, лідер Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 8 серпня, провів телефонну розмову з Путіним.
Російський диктатор та китайський лідер обговорили ситуацію в Україні. Натомість Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам. Також він зазначив, що Пекін вітає продовження контактів між Росією і США.
Сторони також домовилися сприяти розвитку відносин між Китаєм та Росією і співпрацювати у підготовці до саміту Шанхайської організації співробітництва.
Нагадаємо, що перед цим Путін і Сі Цзіньпін говорили 19 червня. Це сталося після саміту країн G7 у Канаді. Тоді нібито Путін і Сі Цзіньпін обговорили підсумки саміту G7 і ситуацію на Близькому Сході.
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін 6 серпня провели тригодинну зустріч у Москві. Дональд Трамп заявив, що зустріч була "продуктивною".
Як писало New York Times, Трамп заявив, що має намір провести зустріч із Путіним уже наступного тижня, а також хоче провести тристоронню зустріч за участі Володимира Зеленського.
Напередодні Путін сказав, що можливим місцем його зустріч з Трампом можуть бути ОАЕ.
За даними Fox News, зустріч Трампа і Путіна може відбутися вже наступного понеділка, 11 серпня, у Римі.