Путін зідзвонився з Сі Цзіньпіном перед можливою зустріччю з Трампом

Російський диктатор Володимир Путін поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це сталося напередодні можливої зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

Як повідомили державні китайські ЗМІ, лідер Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 8 серпня, провів телефонну розмову з Путіним.

Російський диктатор та китайський лідер обговорили ситуацію в Україні. Натомість Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам. Також він зазначив, що Пекін вітає продовження контактів між Росією і США.

Сторони також домовилися сприяти розвитку відносин між Китаєм та Росією і співпрацювати у підготовці до саміту Шанхайської організації співробітництва.

Нагадаємо, що перед цим Путін і Сі Цзіньпін говорили 19 червня. Це сталося після саміту країн G7 у Канаді. Тоді нібито Путін і Сі Цзіньпін обговорили підсумки саміту G7 і ситуацію на Близькому Сході.