Путін зідзвонився з Сі Цзіньпіном перед можливою зустріччю з Трампом

Москва, П'ятниця 08 серпня 2025 14:30
Путін зідзвонився з Сі Цзіньпіном перед можливою зустріччю з Трампом Фото: Сі Цзіньпін і Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін поговорив з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Це сталося напередодні можливої зустрічі Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Як повідомили державні китайські ЗМІ, лідер Китаю Сі Цзіньпін у п'ятницю, 8 серпня, провів телефонну розмову з Путіним.

Російський диктатор та китайський лідер обговорили ситуацію в Україні. Натомість Сі Цзіньпін заявив, що Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам. Також він зазначив, що Пекін вітає продовження контактів між Росією і США.

Сторони також домовилися сприяти розвитку відносин між Китаєм та Росією і співпрацювати у підготовці до саміту Шанхайської організації співробітництва.

Нагадаємо, що перед цим Путін і Сі Цзіньпін говорили 19 червня. Це сталося після саміту країн G7 у Канаді. Тоді нібито Путін і Сі Цзіньпін обговорили підсумки саміту G7 і ситуацію на Близькому Сході.

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, спецпосланець США Стів Віткофф та російський диктатор Володимир Путін 6 серпня провели тригодинну зустріч у Москві. Дональд Трамп заявив, що зустріч була "продуктивною".

Як писало New York Times, Трамп заявив, що має намір провести зустріч із Путіним уже наступного тижня, а також хоче провести тристоронню зустріч за участі Володимира Зеленського.

Напередодні Путін сказав, що можливим місцем його зустріч з Трампом можуть бути ОАЕ.

За даними Fox News, зустріч Трампа і Путіна може відбутися вже наступного понеділка, 11 серпня, у Римі.

