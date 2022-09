Танки, артилерія та БТР: як Росія стала великим "постачальником" зброї для ЗСУ

Зазначимо, проект Oryx - це нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження воєнних дій, який збирає інформацію з відкритих джерел. Його наповненням займаються колишні співробітники журналістського проекту Bellingcat. Особливої популярності набув у ході повномасштабної війни Росії проти України. Його матеріали регулярно цитують CNN, Reuters, The Guardian, Newsweek, CBS News, National Interest, а також "Радіо Свобода", "Голос Америки", DW та інші.

Як стверджує Forbes, Oryx є найнадійнішим джерелом інформації про російсько-українську війну, оскільки враховує лише візуально підтверджені втрати, його дані вважають мінімальними вихідними даними для оцінок втрат. Тобто усі далі наведені цифри є точно підтвердженими. Реальна кількість захопленої російської техніки може бути ще більшою.

Танки

За даними Oryx, з початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила щонайменше 1 187 танків, 392 з них захоплено як трофеї . Причому були захоплені як відверто давні радянські зразки T-62, так і більш сучасні моделі від Т-80 до Т-90.

#Ukraine : В останній фортеці мав fall - an ancient Російський T-62 tank був captured by the Ukrainian army. pic.twitter.com/QQxOPfE8ON — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 14, 2022

#Ukraine : Video з іншої частини цієї області показують на більшій двох more MT-LB об'єднаних автомобілів і T-72B tank left behem by Russian forces. https://t.co/F9MImfSOmn pic.twitter.com/pBxhnQjd2c — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 13, 2022

#Ukraine : Російський T-80BV tank був затриманий Російською Army протягом ongoing Ukrainian offensive in #Donestk Oblast. pic.twitter.com/AQ9xar79ro — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 28, 2022

На сьогодні найбільшим західним постачальником танків до України є Польща, яка загалом передала до 300 бойових машин. Декілька десятків танків передала Чехія, 8 танків серії Т-72 надійшли з Північної Македонії. Окрім того, Словенія пообіцяла передати 28 модернізованих радянських танків Т-55.

Проте західні партнери досі не поставили до України жодного сучасного танка. Як пише видання Politico, США та Німеччина не наважуються на постачання своїх Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням екіпажів та логістикою на полі бою . Після успішного контрнаступу на Харківщині саме танки стали пріоритетом №1 у запитах військової допомоги від союзників.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що варто США передати перші танки, як їх приклад наслідуватимуть європейські країни.

"Якщо США зможуть продемонструвати своє лідерство і зможуть надати танки, Німеччина та інші європейські країни підуть за ними", - заявив він.

Українська сторона за сім місяців війни втратила щонайменше 270 танків , 109 із них були захоплені противником.

Броньована техніка

Збройні сили України з початку війни захопили понад 690 одиниць броньованої техніки - 182 бойові броньовані машини, 421 бойову машину піхоти, 72 бронетранспортери, 11 машин із протимінним захистом. У сумарній кількості це більше, ніж поставки з США.

Під час контрнаступу в Харківській області у соціальних мережах з'явилася маса свідоцтв про трофейні БМП, БТР, багатоцільові плаваючі бронетранспортери тощо.

#Ukraine : Деякі trophies of Ukrainian Carpathian Sich group in #Kharkiv Oblast after the planned regrouping of the Russian army; включаючи 2 BMP-2 IFVs, T-80BVM tank, BTR-82A, MT-LB та MT-LBVM APCs, вантажівки та попередньо документовані UR-77 та Giatsint-S 152mm SPGs. pic.twitter.com/baMzu7ZzyW — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 22, 2022

#Ukraine : Кілька останніх російських збитків у # Карків Обласний MT-LB, Tornado-U Ural-63704-0010 6x6 Heavy utility truck, and T-80BV tank. pic.twitter.com/hXSf6EuNOz — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 21, 2022

Станом на сьогодні Україна отримала сотні одиниць бронетехніки від західних союзників. Тільки від США - 200 бронетранспортерів М113 та сотні HMMWV. Днями півсотні бронемашин M113 передала литовська сторона.

Україна уклала контракт із Туреччиною на постачання 200 бронетранспортерів Kirpi, перша партія на 50 одиниць уже надійшла на озброєння. Естонія передала кілька гусеничних БТР THeMIS, а австралійські Bushmaster багато в чому допомогли нашим військовим вийти на річку Оскол у Харківській області та продовжити визволення регіону.

За деякими оцінками, ЗСУ отримали та захопили близько 2300 одиниць броньованої техніки. Це стільки ж, скільки було на озброєнні до початку повномасштабної війни. Водночас проект Oryx підрахував українські втрати - противник захопив 59 бойових броньованих машин, 63 БМП та 46 бронетранспортерів.

Артилерія

Аналогічно з танками та бронетехнікою Росія випередила США за кількістю "переданих" Україні артилерійських систем. З початку війни українська сторона захопила майже 170 артилерійських систем - у тому числі 88 самохідних гаубиць, 55 одиниць буксованої артилерії, 12 важких мінометів, 42 реактивні системи залпового вогню, таких як "Град", "Ураган", "Торнадо" та важка вогнеметна система "Сонцепек".

Близько третини перерахованих вище систем було захоплено в ході вересневого контрнаступу. У соціальних мережах викладено докази того, що ЗСУ "затрофеїли" самохідні установки "Мста-С", "Акація", "Гвоздика", "Гіацинт" та іншу артилерію. Російська сторона захопила трохи більше 40 одиниць такої зброї.

#Ukraine : A Russian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer був captured by Ukrainian forces in. О, і інші BMP-2 і Kamaz транспортні дорожні. pic.twitter.com/cRgUOsagoS — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 15, 2022

#Ukraine : Ukrainian 25th Brigade captured at least one more Russian 2S19 Msta-S/2S19M2 Msta-SM2 152mm SPG in #Kharkiv Oblast. https://t.co/jyM5JgaaFv pic.twitter.com/EXe5lpmGFD — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 21, 2022

Зазначимо, на сьогодні західні партнери передали Україні близько 500 одиниць артилерії - радянської техніки, а також сучасні натовські системи - німецькі PzH2000, польські KRAB, французькі CEASAR, американські М777 та ракетні системи залпового вогню HIMARS.

Проте вогнева перевага противника в артилерії зберігається, і офіційний Київ наполягає на подальшому постачанні зброї. Днями стало відомо, що США готують черговий пакет військової допомоги на понад 1 млрд доларів, до якого серед іншого увійдуть нові пускові установки HIMARS.