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Украина получила партию турецких бронетранспортеров Kirpi (видео)

Новина українською →
Киев, Вторник 09 августа 2022 15:15
Украина получила партию турецких бронетранспортеров Kirpi (видео) Фото: Украина получила партию турецких бронетранспортеров Kirpi (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины получили партию новых турецких бронетранспортеров ВМС Kirpi.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативной группировки войск "Каховка".

"Наших воинов поддерживают иностранные партнеры. Весь мир желает, чтобы Украина одержала победу над злейшим врагом. Вооруженным силам Украины передали новые турецкие бронетранспортеры BMC "Kirpi", - говорится в сообщении.

Как сообщает нардеп, заместитель комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин, две бригады морской пехоты уже пользуются полусотней таких машин.

Отмечается, что вскоре ожидается еще одна поставка на 150 единиц.

Что известно о бронетранспортерах Kirpi?

Поставки этих машин в армию Турции начались в 2014 году. БТРы способны выдержать удары бронебойных снарядов и осколки артиллерийских снарядов. Также машины оснащены амортизаторами сидений, системой GPS, камерой заднего вида и автоматической системой пожаротушения.

Kirpi имеют пять амбразур для ведения огня из стрелкового оружия и четыре пуленепробиваемых окна на каждой стороне отсека. Также имеется экранированное место для пулеметчика на крыше, которым можно управлять вручную и поворачивать на 360 градусов. Автомобиль может быть вооружен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом.

Напомним, посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что владелец компании по производству беспилотников "Байрактар" уже приобрел земельный участок в Украине, а также разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца.

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