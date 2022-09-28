США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів, - Reuters
США готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів, про який буде оголошено найближчим часом, заявили офіційні особи у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Зазначається, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на російські "референдуми" в Україні.
Офіційні особи заявили на умовах анонімності, що про пакет буде оголошено найближчими днями, зазначає агентство.
Пакет буде включати пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи протидії дронам і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку, повідомило джерело, проінформоване про план.
Нагадаємо, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів.
Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу наших правоохоронних органів.
Також РБК-Україна писала про те, що США надали Україні грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Водночас це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів, які Вашингтон надавав через Цільовий фонд Світового банку.
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