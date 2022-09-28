ua ru
Ср, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів, - Reuters

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 28 вересня 2022 02:21
США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів, - Reuters Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США готують новий пакет озброєнь на суму 1,1 млрд доларів, про який буде оголошено найближчим часом, заявили офіційні особи у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що новий пакет військової допомоги буде однією з відповідей на російські "референдуми" в Україні.

Офіційні особи заявили на умовах анонімності, що про пакет буде оголошено найближчими днями, зазначає агентство.

Пакет буде включати пускові установки HIMARS, супутні боєприпаси, різні типи протидії дронам і радіолокаційні системи, а також запасні частини, навчання і технічну підтримку, повідомило джерело, проінформоване про план.

Нагадаємо, Сполучені Штати попередньо погодили виділення Україні нового пакету фінансової допомоги у розмірі 12 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що США нададуть Україні додаткові 457,5 млн доларів. Кошти підуть на зміцнення громадянської безпеки та потенціалу наших правоохоронних органів.

Також РБК-Україна писала про те, що США надали Україні грант у розмірі 1,5 млрд доларів. Водночас це останній транш грантових коштів з 4,5 млрд доларів, які Вашингтон надавав через Цільовий фонд Світового банку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Військова допомога
NEWS
Чотири пункти. Зеленський пояснив, як можна зупинити російську агресію
Чотири пункти. Зеленський пояснив, як можна зупинити російську агресію
DAILY
Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Мобілізація в Росії не вплине на подальший перебіг війни