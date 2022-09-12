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Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области, - Резников

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Харьковская область, Понедельник 12 сентября 2022 00:41
Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области, - Резников Фото: благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии до Украины.

"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскил и продолжает освобождать Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

Напомним, украинские защитники с начала сентября освободили уже 3000 квадратных километров территорий и находятся поблизости от границы с Россией.

В России подтвердили, что оккупационные войска покидают населенные пункты в Харьковской области.

Минобороны РФ опубликовало карту, согласно которой линия фронта теперь должна проходить вдоль реки Оскол и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.

Россия контролирует только небольшую часть области за рекой Оскол.

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