Благодаря австралийским Bushmaster ВСУ вышли на реку Оскол в Харьковской области, - Резников

Благодаря австралийским бронетранспортерам Bushmaster Силы обороны Украины вышли на реку Оскол и продолжают освобождать Харьковскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

Резников отметил, что ради защиты свободы австралийские бронетранспортеры объехали полмира от Австралии до Украины.

"Благодаря Bushmaster украинская армия вышла на реку Оскил и продолжает освобождать Харьковскую область", - говорится в сообщении.

Он поблагодарил министра обороны Австралии Ричарда Марлса, посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и австралийцев за поддержку.

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the to the . 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 11, 2022

Напомним, украинские защитники с начала сентября освободили уже 3000 квадратных километров территорий и находятся поблизости от границы с Россией.

В России подтвердили, что оккупационные войска покидают населенные пункты в Харьковской области.

Минобороны РФ опубликовало карту, согласно которой линия фронта теперь должна проходить вдоль реки Оскол и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.

Россия контролирует только небольшую часть области за рекой Оскол.

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