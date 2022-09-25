Якщо США передадуть Україні танки, то за ними послідують і країни Європи, - Зеленський
Якщо США зважаться передати Збройним силам України танки, з них візьмуть приклад і європейські країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.
Він зазначив, що Україні для успішного контнаступу необхідні HIMARS та інші РСЗВ, а також артилерія і танки.
"Артилерія допомагає нам рятувати життя наших воїнів, наших бійців, їм потрібна можливість отримати поставки танків зі Сполучених Штатів, а також Європи. Якщо США зможуть продемонструвати своє лідерство і зможуть надати танки, то Німеччина та інші європейські країни підуть за ними", - сказав він.
При цьому президент попросив не довіряти російським брехливим наративами про те, що Україна буде цілитися по Росії з наданих танків.
"Наше завдання - захистити власну територію. Нам не потрібна чужина, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю і врятувати наших людей", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, США можуть надати Україні сучасні танки, проте для цього ЗСУ треба продемонструвати здатність використовувати їх.
Нагадаємо, Міноборони Німеччини відмовляється передавати Україні бойові танки. Така позиція Берліну пояснюється зокрема тим, що жодна країна НАТО поки що не зважилася на такий крок.
Окрім того, канцер Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією та НАТО.
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