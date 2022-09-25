Якщо США передадуть Україні танки, то за ними послідують і країни Європи, - Зеленський

Якщо США зважаться передати Збройним силам України танки, з них візьмуть приклад і європейські країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News .

Він зазначив, що Україні для успішного контнаступу необхідні HIMARS та інші РСЗВ, а також артилерія і танки.

"Артилерія допомагає нам рятувати життя наших воїнів, наших бійців, їм потрібна можливість отримати поставки танків зі Сполучених Штатів, а також Європи. Якщо США зможуть продемонструвати своє лідерство і зможуть надати танки, то Німеччина та інші європейські країни підуть за ними", - сказав він.

При цьому президент попросив не довіряти російським брехливим наративами про те, що Україна буде цілитися по Росії з наданих танків.

"Наше завдання - захистити власну територію. Нам не потрібна чужина, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю і врятувати наших людей", - сказав він.