ua ru
Нд, 25 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Якщо США передадуть Україні танки, то за ними послідують і країни Європи, - Зеленський

Новость на русском →
Неділя 25 вересня 2022 20:24
Якщо США передадуть Україні танки, то за ними послідують і країни Європи, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Якщо США зважаться передати Збройним силам України танки, з них візьмуть приклад і європейські країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.

Він зазначив, що Україні для успішного контнаступу необхідні HIMARS та інші РСЗВ, а також артилерія і танки.

"Артилерія допомагає нам рятувати життя наших воїнів, наших бійців, їм потрібна можливість отримати поставки танків зі Сполучених Штатів, а також Європи. Якщо США зможуть продемонструвати своє лідерство і зможуть надати танки, то Німеччина та інші європейські країни підуть за ними", - сказав він.

При цьому президент попросив не довіряти російським брехливим наративами про те, що Україна буде цілитися по Росії з наданих танків.

"Наше завдання - захистити власну територію. Нам не потрібна чужина, нам не потрібна чужа нація. Ми хочемо захистити нашу землю і врятувати наших людей", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, США можуть надати Україні сучасні танки, проте для цього ЗСУ треба продемонструвати здатність використовувати їх.

Нагадаємо, Міноборони Німеччини відмовляється передавати Україні бойові танки. Така позиція Берліну пояснюється зокрема тим, що жодна країна НАТО поки що не зважилася на такий крок.

Окрім того, канцер Олаф Шольц зазначив, що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту між Росією та НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
NEWS
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
Україна отримала системи ППО NASAMS, але їх недостатньо, - Зеленський
DAILY
Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю
Юлія Акимовакоресподент Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю