США обнародовали полный список переданного Украине оружия и техники
С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Пентагона .
В перечне указано следующее оружие, которое было передано Украине и запланирована отправка:
- 16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним;
- восемь комплексов ПВО типа NASAMS;
- 20 вертолетов Ми-17;
- 126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тысяч снарядов к ним;
- 200 бронетранспортеров М113;
- сотни бронированных автомобилей HMMWV;
- 18 патрульных катеров;
- 40 противоминных средств MaxxPro;
- свыше 1400 зенитных комплексов Stinger;
- 8,5 тысячи противотанковых систем Javelin;
- более 700 боевых тактических дронов Switchblade;
- более 60 млн стрелковых патронов;
- 75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов.
Также было предоставлено большое количество приборов ночного видения, средств защиты от оружия массового поражения, радиоэлектронных помех, медицинских средств, услуги коммерческих спутниковых снимков и другое.
Напомним, что США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев.
Также США закупят более 1800 систем Javelin, а часть из них передадут Украине.
Пентагон пополнит свои арсеналы на 1,2 млрд долларов после передачи оружия Украине.
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