США обнародовали полный список переданного Украине оружия и техники

С начала российского вторжения Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, военную технику и оборудование на сумму около 15,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Пентагона .

Также было предоставлено большое количество приборов ночного видения, средств защиты от оружия массового поражения, радиоэлектронных помех, медицинских средств, услуги коммерческих спутниковых снимков и другое.

В перечне указано следующее оружие, которое было передано Украине и запланирована отправка:

Напомним, что США передадут Украине две системы NASAMS в течение двух месяцев.

Также США закупят более 1800 систем Javelin, а часть из них передадут Украине.

Пентагон пополнит свои арсеналы на 1,2 млрд долларов после передачи оружия Украине.

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