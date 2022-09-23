Поставки Україні танків Abrams і Leopard затримуються через проблеми з логістикою, - Politico

Україна терміново просить сучасні танки, щоби продовжити швидкі успіхи на північному сході та звільнити додаткові території. Але США та Німеччина не наважуються поставити M-1 Abrams та Leopard частково через проблеми з навчанням та логістикою на полі бою.

Як зазначається у публікації, танки посіли перше місце у списку прохань Києва після успіхів на східному фронті та шокуючого краху Росії цього місяця. Це прохання набуло нової актуальності цього тижня після того, як Володимир Путін оголосив, що він мобілізує додаткові 300 тисяч військовослужбовців для бойових дій в Україні, що є серйозною ескалацією.

За словами експертів та українських радників, більш сучасні танки M-1 Abrams американського виробництва та танки Leopard німецького виробництва додадуть потужну міць, яка допоможе київським силам зайняти та утримати більше території порівняно зі старими радянськими танками, які вони використовують нині. Але вищі посадові особи національної безпеки обох країн не наважувалися надати танки, частково через проблеми з навчанням та логістикою, за словами офіційних осіб США, українських радників та помічників у Конгресі.

Наприклад, танки М-1 є зовсім іншою системою, ніж танки радянської доби, які експлуатуються нині в Україні, і вимагають значного технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення.

"Отримати Україні не лише танки американського виробництва, а й деталі для їх обслуговування - досить складна перешкода", - сказав один американський чиновник, який, як і інші опитані, говорив на умовах анонімності. За його словами, не можна давати те, що може зламатись і у них скінчиться бензин, і вони не зможуть їх заправити".

За словами чиновника, для безпосереднього бою краще підходять Leopard, оскільки вони аналогічні танкам, які вже експлуатуються в Україні, і вимагають менше палива, ніж Leopard. Але Німеччина неодноразово відхиляла запит України на танки, а міністр оборони Крістін Ламбрехт нещодавно заявила, що Берлін домовився з партнерами по НАТО не робити таких дій "в односторонньому порядку".

Ці дебати з приводу танків – остання сутичка через озброєння між Заходом та Україною. На кожному етапі США місяцями вагалися перед тим, як надати певну зброю - спочатку зенітні ракети "Стінгер", а потім і високомобільну артилерійську ракетну систему, - побоюючись, що вони стануть "червоною лінією", яка може спровокувати Росію на нову ескалацію. Потім вони передавали зброю в міру розвитку війни та зміни потреб на полі бою.

У цьому випадку танки західного зразка забезпечать серйозну модернізацію бронетанкових сил Києва з точки зору дальності, швидкості та управління вогнем, що дозволить українським силам вражати російські цілі на відстані до півтори милі та рухатися до того, як противник зможе вистрілити у відповідь, сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі.

Але необхідна підготовка та матеріально-технічне забезпечення - дивізія М-1 може споживати до 600 тисяч галонів палива на день - можуть завадити пересуванню України, попередив він.

"Це не орендовані автомобілі, з цим пов'язано багато, - сказав Ходжес. По суті, ви додаєте сотні додаткових речей, які потрібно возити із собою. Ви подивіться на танкову роту армії США сьогодні, за нею щодня йдуть тисячі галонів палива".

Країни НАТО постачали Україні радянські танки та бойові машини. Польща цієї весни передала близько 250 танків Т-72. У липні Варшава підписала угоду на суму 1,1 млрд доларів на закупівлю 250 найсучасніших танків Abrams для їх заміни

У довгостроковій перспективі США визнають, що може настати день, коли Україні потрібно буде перейти на танки, сумісні з танками союзників НАТО, сказав високопосадовець міністерства оборони. Але поки що найкраще підходять танки радянських часів.