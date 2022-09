Танки, артиллерия и БТР: как Россия стала крупным "поставщиком" оружия для ВСУ

Отметим, проект Oryx - это нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий, который собирает информацию из открытых источников. Его наполнением занимаются бывшие сотрудники журналистского проекта Bellingcat. Особую популярность приобрел в ходе полномасштабной войны России против Украины. Его материалы регулярно цитируют CNN, Reuters, The Guardian, Newsweek, CBS News, National Interest, а также "Радио Свобода", "Голос Америки", DW и другие.

Как утверждает Forbes, Oryx является самым надежным источником информации о российско-украинской войне, поскольку учитывает лишь визуально подтвержденные потери, его данные считают самыми минимальными исходными данными для оценок потерь. То есть все далее приведенные цифры являются точно подтвержденными. Реальное число захваченной российской техники может быть еще большим.

Танки

По данным Oryx, с начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла минимум 1 187 танков, 392 из них захвачены в качестве трофеев. Причем были захвачены как откровенно древние советские образцы T-62, так и более современные модели от Т-80 до Т-90.

#Ukraine: The last fortress has fallen - an ancient Russian T-62 tank was captured by the Ukrainian army. pic.twitter.com/QQxOPfE8ON — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 14, 2022

#Ukraine: Video from another part of this area shows at least two more MT-LB armoured vehicles and a T-72B tank left behind by Russian forces. https://t.co/F9MImfSOmn pic.twitter.com/pBxhnQjd2c — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 13, 2022

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was abandoned by the Russian Army during the ongoing Ukrainian offensive in #Donestk Oblast. pic.twitter.com/AQ9xar79ro — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 28, 2022

На сегодня крупнейшим западным поставщиком танков в Украину является Польша, которая в общей сложности передала до 300 боевых машин. Несколько десятков танков передала Чехия, 8 танков серии Т-72 поступили из Северной Македонии. Кроме того, Словения пообещала передать 28 модернизированных советских танков Т-55.

Однако западные партнеры до сих пор не поставили в Украину ни одного современного танка. Как пишет издание Politico, США и Германия не решаются на поставки своих Abrams и Leopard отчасти из-за проблем с обучением экипажей и логистикой на поле боя. После успешного контрнаступления в Харьковской области именно танки стали приоритетом №1 в запросах военной помощи от союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что стоит США передать первые танки, как их примеру последуют европейские страны.

"Если США смогут продемонстрировать свое лидерство и смогут предоставить танки, Германия и другие европейские страны последуют за ними", - заявил он.

Украинская сторона за семь месяцев войны потеряла как минимум 270 танков, 109 из них были захвачены противником.

Бронированная техника

Вооруженные силы Украины с начала войны захватили более 690 единиц бронированной техники - 182 боевые бронированные машины, 421 боевую машину пехоты, 72 бронетранспортера, 11 машин с противоминной защитой. В суммарном количестве это больше, чем поставки из США.

По ходу контрнаступления в Харьковской области в социальных сетях появилась масса свидетельств о трофейных БМП, БТР, многоцелевых плавающих бронетранспортеров и так далее.

#Ukraine: Some trophies of the Ukrainian Carpathian Sich group in #Kharkiv Oblast after the planned regrouping of the Russian army; including 2 BMP-2 IFVs, T-80BVM tank, BTR-82A, MT-LB and MT-LBVM APCs, trucks and a previously documented UR-77 and Giatsint-S 152mm SPGs. pic.twitter.com/baMzu7ZzyW — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 22, 2022

#Ukraine: Some further Russian losses in #Kharkiv Oblast- an MT-LB, Tornado-U Ural-63704-0010 6x6 Heavy utility truck, and T-80BV tank. pic.twitter.com/hXSf6EuNOz — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 21, 2022

По состоянию на сегодня Украина получила сотни единиц бронетехники от западных союзников. Только от США - 200 бронетранспортеров М113 и сотни HMMWV. На днях полсотни бронемашин M113 передала литовская сторона.

Украина заключила контракт с Турцией на поставку 200 бронетранспортеров Kirpi, первая партия на 50 единиц уже поступила на вооружение. Эстония передала несколько гусеничных БТР THeMIS, а австралийские Bushmaster во многом помогли нашим военным выйти на реку Оскол в Харьковской области и продолжить освобождение региона.

По некоторым оценкам, ВСУ получили и захватили около 2300 единиц бронированной техники. Это столько же, сколько находилось на вооружении до начала полномасштабной войны. В то же время проект Oryx подсчитал украинские потери - противник захватил 59 боевых бронированных машин, 63 БМП и 46 бронетранспортеров.

Артиллерия

Аналогично с танками и бронетехникой Россия опередила США по количеству "переданных" Украине артиллерийских систем. С начала войны украинская сторона захватила почти 170 артиллерийских систем - в том числе 88 самоходных гаубиц, 55 единиц буксируемой артиллерии, 12 тяжелых минометов, 42 реактивные системы залпового огня, таких как "Град", "Ураган", "Торнадо" и тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Около трети вышеперечисленных систем были захвачены в ходе сентябрьского контрнаступления. В социальных сетях выложены доказательства того, что ВСУ "затрофеили" самоходные установки "Мста-С", "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт" и другую артиллерию. Российская сторона захватила не более 40 единиц такого оружия.

#Ukraine: A Russian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer was captured by Ukrainian forces in.... you can guess where (or read it). Oh, and another BMP-2 and Kamaz transport truck. pic.twitter.com/cRgUOsagoS — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 15, 2022

#Ukraine: The Ukrainian 25th Brigade captured at least one more Russian 2S19 Msta-S/2S19M2 Msta-SM2 152mm SPG in #Kharkiv Oblast. https://t.co/jyM5JgaaFv pic.twitter.com/EXe5lpmGFD — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 21, 2022

Отметим, на сегодня западные партнеры передали Украине около 500 единиц артиллерии - советской техники, а также современные натовские системы - немецкие PzH2000, польские KRAB, французские CEASAR, американские М777 и ракетные системы залпового огня HIMARS.

Тем не менее огневое превосходство противника в артиллерии сохраняется, и официальный Киев настаивает на дальнейших поставках оружия. На днях стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи более чем на 1 млрд долларов, в который среди прочего войдут новые пусковые установки HIMARS.