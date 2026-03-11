Тактика з України: західна розвідка дізналася, як Росія допомагає Ірану обходити ППО
Росія допомагає Ірану із тактиками застосування дронів, випробуваними під час війни в Україні, для завдання ударів по цілях США та країн Перської затоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами західного розвідника, "Шахеди" несподівано успішно пройшли через системи протиповітряної оборони країн Перської затоки.
Видання зауважує, що досі повідомлялося, що російська розвідка надає Ірану загальну допомогу в наведенні на цілі, але конкретні тактичні поради є новим рівнем підтримки.
"Те, що раніше було загальною підтримкою, зараз викликає все більше занепокоєння, включаючи стратегії наведення безпілотників, які Росія застосовувала в Україні", - зазначив розвідник.
CNN нагадує, що хоча співрозмовник не розкрив деталі тактичної допомоги країни-агресорки, в Україні "Шахеди" використовувались хвилями, коли кілька дронів летіли разом і регулярно змінювали курс для уникнення ППО.
Конфлікт на Близькому Сході
Нагадаємо, з 28 лютого США разом з Ізраїлем проводять військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють". У відповідь іранський режим завдає ударів по країнах Близького Сходу. Під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан та навіть Туреччина.
Зокрема, 9 березня Міноборони Туреччини повідомило, що системи ППО НАТО перехопили балістичну ракету, випущену з Ірану, яка увійшла в повітряний простір країни.
Її уламки впали на безлюдній території поблизу Газіантепа, жертв і руйнувань немає. Це вже другий подібний інцидент: аналогічне перехоплення ракет сталося 4 березня.
Крім того, було завдано удару по британській військовій базі на Кіпрі, що викликало серйозне занепокоєння в Європі та змусило союзників готуватися до можливого загострення ситуації.
Зазначимо, нещодавно в інтерв’ю The New York Times український президент Володимир Зеленський розповів, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту військових баз США у Йорданії.