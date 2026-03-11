Тактика з України: західна розвідка дізналася, як Росія допомагає Ірану обходити ППО

Росія допомагає Ірану із тактиками застосування дронів, випробуваними під час війни в Україні, для завдання ударів по цілях США та країн Перської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами західного розвідника, "Шахеди" несподівано успішно пройшли через системи протиповітряної оборони країн Перської затоки.

Видання зауважує, що досі повідомлялося, що російська розвідка надає Ірану загальну допомогу в наведенні на цілі, але конкретні тактичні поради є новим рівнем підтримки.

"Те, що раніше було загальною підтримкою, зараз викликає все більше занепокоєння, включаючи стратегії наведення безпілотників, які Росія застосовувала в Україні", - зазначив розвідник.

CNN нагадує, що хоча співрозмовник не розкрив деталі тактичної допомоги країни-агресорки, в Україні "Шахеди" використовувались хвилями, коли кілька дронів летіли разом і регулярно змінювали курс для уникнення ППО.

Конфлікт на Близькому Сході

Нагадаємо, з 28 лютого США разом з Ізраїлем проводять військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють". У відповідь іранський режим завдає ударів по країнах Близького Сходу. Під атаками опинилися Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, ОАЕ, Йорданія, Азербайджан та навіть Туреччина.

Зокрема, 9 березня Міноборони Туреччини повідомило, що системи ППО НАТО перехопили балістичну ракету, випущену з Ірану, яка увійшла в повітряний простір країни.

Її уламки впали на безлюдній території поблизу Газіантепа, жертв і руйнувань немає. Це вже другий подібний інцидент: аналогічне перехоплення ракет сталося 4 березня.