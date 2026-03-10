ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Українські фахівці з "Шахедів" їдуть на Близький Схід: Зеленський назвав країни

18:39 10.03.2026 Вт
2 хв
США розуміють, що впоратись з масованими атаками "Шахедів" можуть лише українці
aimg Валерій Ульяненко
Українські фахівці з "Шахедів" їдуть на Близький Схід: Зеленський назвав країни Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Україна відправила на Близький Схід три команди фахівців з "Шахедів". Взамін Київ хотів би отримати ракети PAC-3 до систем ППО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив у коментарі журналістам.

Читайте також: Україна пропонувала США захист від "Шахедів" 7 місяців тому, але його відкинули

"Ми відправили три наші команди. Вони професійні та укомплектовані. Цього тижня будуть у трьох різних країнах - це Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ", - йдеться у заяві президента.

Зеленський також розповів, що Україна може отримати в обмін на допомогу на Близькому Сході. За його словами, йдеться про перехоплювачі PAC-3.

"Ми порушуємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем ППО. А в цілому ви знаєте, що ще рік тому ми пропонували США "дрон-діл", який складався і з перехоплювачів, і не тільки", - зазначив він.

Все залежить від досвіду України

Президент зауважив, що Україна має значний досвід і виробничі можливості у сфері дронів, проте не використовує їх повністю через нестачу фінансування. Він наголосив, що Київ пропонував ці можливості передусім Вашингтону.

"Те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит - все це є частиною "дрон-ділу". Тому дрон-діл для США абсолютно актуальний. Всі американські експерти розуміють, що збиття масованих атак "Шахедів" може реально допомогти, і з цим може впоратися тільки український досвід", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що навіть ті країни, які купували дрони-перехоплювачі, розібралися, що вони не працюють без військових операторів і софта України.

Допомога України на Близькому Сході

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю The New York Times Зеленський розповів, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту американських військових баз у Йорданії.

За його словами, Вашингтон звернувся до Києва з проханням про допомогу 5 березня, а українська команда вирушила вже наступного дня.

Раніше західні ЗМІ повідомили, що США зацікавили українські дрони-перехоплювачі для використання під час операцій на Близькому Сході. Причина полягає в їхній невисокій ціні - більшість таких безпілотників коштує лише кілька тисяч доларів або навіть менше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Україна Близький Схід Дрони
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком