На Кіпрі атаковано авіабазу Британії: по об'єкту прилетів іранський дрон
У ніч на 2 березня в районі британської авіабази Акротірі на Кіпрі прогримів потужний вибух. Його було чути після того, як було оголошено "загрозу безпеці". Об'єкт був атакований іранським дроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dayli Mail і Cyprus Mail.
Спочатку медіа писали, що незадовго до опівночі персонал бази поінформували про загрозу і було отримано вказівку "повернутися додому і залишатися всередині до подальшого повідомлення".
Крім того, персоналу наказали "відійти від вікон і сховатися за або під міцними, масивними меблями", і чекати подальших інструкцій.
Безпосередньо сам вибух було чутно близько опівночі. Причому варто зазначити, що інцидент стався після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав США дозвіл на нанесення "оборонних" ударів по іранських об'єктах з британських баз.
Спочатку не було жодної інформації, що з чим точно був пов'язаний вибух. Але пізніше з'ясувалося, що авіабаза зазнала удару безпілотника. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, але заявляється про "незначний збиток".
Зазначимо, що Британія не брала участі в ударах по Ірану, внаслідок яких прогнувся верховний лідер аятолла Алі Хаменеї. Однак у неділю британські винищувачі збили іранський безпілотник, який летів у бік Катару.
Що передувало
Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль разом зі США почали атакувати Іран. Мета операції полягає у стримуванні амбіцій Тегерана та знищенні ракетного арсеналу країни.
Однак бойові не обмежилися лише цими країнами. Так, 1 березня Іран завдав ударів балістикою по військових базах в Іраку та Йорданії, де перебували солдати Бундесверу. Також Тегеран випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі.
Увечері того ж дня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступив із відеозверненням. Він сказав, що Лондон погодився надати США свої військові бази для атаки по Ірану.
Ба більше, Стармер анонсував, що має намір залучити експертів з України, щоб поліпшити ситуацію зі збиттям іранських "Шахедів".
Додамо, що 1 березня лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США, якщо Тегеран і далі завдаватиме ударів по тих країнах, які не мають стосунку до бойових дій.