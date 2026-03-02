ua en ru
На Кіпрі атаковано авіабазу Британії: по об'єкту прилетів іранський дрон

Понеділок 02 березня 2026 01:35
На Кіпрі атаковано авіабазу Британії: по об'єкту прилетів іранський дрон Фото: поки незрозуміло, чи є жертви і який масштаб завданих збитків (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 2 березня в районі британської авіабази Акротірі на Кіпрі прогримів потужний вибух. Його було чути після того, як було оголошено "загрозу безпеці". Об'єкт був атакований іранським дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dayli Mail і Cyprus Mail.

Читайте також: Іран атакував балістикою передмістя Єрусалима: ракета влучила в укриття, є загиблі

Спочатку медіа писали, що незадовго до опівночі персонал бази поінформували про загрозу і було отримано вказівку "повернутися додому і залишатися всередині до подальшого повідомлення".

Крім того, персоналу наказали "відійти від вікон і сховатися за або під міцними, масивними меблями", і чекати подальших інструкцій.

Безпосередньо сам вибух було чутно близько опівночі. Причому варто зазначити, що інцидент стався після того, як прем'єр-міністр Британії Кір Стармер дав США дозвіл на нанесення "оборонних" ударів по іранських об'єктах з британських баз.

Спочатку не було жодної інформації, що з чим точно був пов'язаний вибух. Але пізніше з'ясувалося, що авіабаза зазнала удару безпілотника. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, але заявляється про "незначний збиток".

Зазначимо, що Британія не брала участі в ударах по Ірану, внаслідок яких прогнувся верховний лідер аятолла Алі Хаменеї. Однак у неділю британські винищувачі збили іранський безпілотник, який летів у бік Катару.

Що передувало

Нагадаємо, що 28 лютого Ізраїль разом зі США почали атакувати Іран. Мета операції полягає у стримуванні амбіцій Тегерана та знищенні ракетного арсеналу країни.

Однак бойові не обмежилися лише цими країнами. Так, 1 березня Іран завдав ударів балістикою по військових базах в Іраку та Йорданії, де перебували солдати Бундесверу. Також Тегеран випустив ракети по британських військових базах на Кіпрі.

Увечері того ж дня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступив із відеозверненням. Він сказав, що Лондон погодився надати США свої військові бази для атаки по Ірану.

Ба більше, Стармер анонсував, що має намір залучити експертів з України, щоб поліпшити ситуацію зі збиттям іранських "Шахедів".

Додамо, що 1 березня лідери Німеччини, Франції та Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США, якщо Тегеран і далі завдаватиме ударів по тих країнах, які не мають стосунку до бойових дій.

