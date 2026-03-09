Україна направила дрони та експертів для захисту баз США у Йорданії, - Зеленський

Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту американських військових баз у Йорданії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський в і нтерв’ю The New York Times.

Як пише видання, цитуючи слова президента, Сполучені Штати звернулися до Києва з проханням про допомогу 5 березня, і українська команда вирушила вже наступного дня.

За словами Зеленського, її прибуття на Близький Схід очікується найближчим часом.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звісно, ми надішлемо наших експертів", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна хоче допомогти країнам Близького Сходу, однак водночас має збалансовувати такі запити з власними потребами.

За словами голови держави, у перші дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані він і його команда отримали дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії, які просили про допомогу.

"Війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка так необхідна Україні. Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, які потрібні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами", - йдеться у статті.

Україна також заявила, що готова допомагати країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку для спонукання Росії до перемир’я", додається у матеріалі.