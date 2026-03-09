ua en ru
Політика

Україна направила дрони та експертів для захисту баз США у Йорданії, - Зеленський

09:27 09.03.2026 Пн
2 хв
Україна хоче допомогти країнам Близького Сходу
aimg Ірина Глухова
Україна направила дрони та експертів для захисту баз США у Йорданії, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів для захисту американських військових баз у Йорданії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times.

Читайте також: Українські військові навчатимуть союзників збивати "Шахеди": в ISW розкрили деталі

Як пише видання, цитуючи слова президента, Сполучені Штати звернулися до Києва з проханням про допомогу 5 березня, і українська команда вирушила вже наступного дня.

За словами Зеленського, її прибуття на Близький Схід очікується найближчим часом.

"Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звісно, ми надішлемо наших експертів", - зазначив Зеленський.

Україна направила дрони та експертів для захисту баз США у Йорданії, - Зеленський

Президент наголосив, що Україна хоче допомогти країнам Близького Сходу, однак водночас має збалансовувати такі запити з власними потребами.

За словами голови держави, у перші дні після початку американо-ізраїльської війни в Ірані він і його команда отримали дзвінки від лідерів Бахрейну, Об'єднаних Арабських Еміратів, Йорданії, Кувейту, Катару та Саудівської Аравії, які просили про допомогу.

"Війна в Ірані може перекрити постачання оборонної зброї, яка так необхідна Україні. Київ запропонував обміняти свої безпілотники-перехоплювачі на потужніші системи, які потрібні Україні для боротьби з російськими балістичними ракетами", - йдеться у статті.

Україна також заявила, що готова допомагати країнам Близького Сходу в обмін на дипломатичну підтримку для спонукання Росії до перемир’я", додається у матеріалі.

Чому українські дрони-перехоплювачі вигідні

Більшість українських дронів-перехоплювачів коштують лише кілька тисяч доларів або навіть менше.

Для порівняння, ракети PAC-3, які використовує система ППО Patriot, можуть коштувати близько 4 млн доларів за одиницю і застосовуються для перехоплення ворожих ракет.

При цьому один дрон-камікадзе типу "Шахед" оцінюється приблизно у 30 тисяч доларів.

Як пишуть західні ЗМІ, США та щонайменше ще одна країна Перської затоки - пізніше стало відомо, що йдеться про Катар - ведуть переговори щодо закупівлі українських дронів-перехоплювачів, щоб дешевше збивати іранські "Шахеди".

