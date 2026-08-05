Останній день "пекла"? До якої погоди готуватись завтра й коли Україну накриють дощі

Погода в Україні в четвер, 6 серпня, ще буде спекотна. Проте вже найближчим часом синоптична ситуація почне змінюватись.

Докладніше про прогноз на завтра та погодні зміни в Україні пізніше, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Залишки спеки : 6 серпня Україну накриє остання доба тотальної спеки - вдень стовпчики термометрів будуть показувати близько +35...+38°С, а вночі - "тропічні" показники на рівні +20...+25°С.

: 6 серпня Україну накриє остання доба тотальної спеки - вдень стовпчики термометрів будуть показувати близько +35...+38°С, а вночі - "тропічні" показники на рівні +20...+25°С. Зміна погоди : з 7-8 серпня очікується спадання спеки на 4-6°С та поступове поширення короткочасних дощів із грозами, градом і шквалами (15-20 м/с) спочатку на західні, північні, Вінницьку та Черкаську області, а 8 серпня - на більшу частину території України.

: з 7-8 серпня очікується спадання спеки на 4-6°С та поступове поширення короткочасних дощів із грозами, градом і шквалами (15-20 м/с) спочатку на західні, північні, Вінницьку та Черкаську області, а 8 серпня - на більшу частину території України. Як буде відходити "пекло" : спека у західних областях почне спадати вже 7 серпня (до +24...+29°С), тоді як іншим регіонам ще доведеться потерпіти, хоча загальна тенденція йде до більш свіжого повітря (9 серпня воно може дістатись навіть півдня).

: спека у західних областях почне спадати вже 7 серпня (до +24...+29°С), тоді як іншим регіонам ще доведеться потерпіти, хоча загальна тенденція йде до більш свіжого повітря (9 серпня воно може дістатись навіть півдня). Погода в Києві : у столиці 6 серпня збережеться спекотна погода з денною температурою +35...+37°С (місцями до +39°С), не виключається "спонтанний" дощ, 7 серпня градуси почнуть "збивати" грозові зливи, 8 серпня - температура знизиться до +25...+27°С.

: у столиці 6 серпня збережеться спекотна погода з денною температурою +35...+37°С (місцями до +39°С), не виключається "спонтанний" дощ, 7 серпня градуси почнуть "збивати" грозові зливи, 8 серпня - температура знизиться до +25...+27°С. Вплив на якість повітря: місцями в Києві погіршилась якість повітря (на тлі спеки та ворожих обстрілів), проте вітер і дощі можуть відчутно покращити ситуацію.

Прогноз погоди на четвер, 6 серпня

Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 6 серпня буде:

переважно суха;

спекотна.

Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів можуть підніматись:

в нічні години - до показників "тропічних" ночей, близько +20...+25°С;

в денні години - до показників сильної спеки, близько +35...+38°С.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко повідомила, що "залишився один день тотальної сильної спеки".

"Це - завтра, 6 серпня", - уточнила вона у своєму Facebook.

Під кінець дня четверга, за її словами, локальні дощі (місцями) ймовірні:

на заході;

на півночі;

у Вінницькій області.

Особливості погоди в Україні 6 серпня (інфографіка: РБК-Україна)

Як зміниться погода пізніше, 7-8 серпня

Виходячи з прогнозу УкрГМЦ на найближчі три доби, пізніше опадів стане більше.

Так, короткочасні дощі та грози, а вдень - місцями значні дощі, град і шквали 15-20 м/с ймовірні:

у п'ятницю, 7 серпня - у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях;

в суботу, 8 серпня - на більшій частині території країни.

Крім того, очікується зниження температури на 4-6°С:

7 серпня - в західних, Житомирській та Вінницькій областях;

8 серпня - по Україні (крім південного сходу).

Прогноз погоди в Україні на 6-8 серпня (скриншот: meteo.gov.ua)

За словами Діденко, спека у західних областях з 7 серпня може спасти вже до +24...+29°С (хоча решті території України доведеться ще "потерпіти" сильну спеку, близько +30...+39°С).

"Але тенденція явно йде до свіжішого повітря", - підтвердила спеціаліст.

Вона уточнила, що 8 серпня "спека послабне у більшості областей", а вже в неділю, 9 серпня - "піде навіть із південної частини".

До чого готуватись у Києві та області

По території Києва та Київської області погода 6 серпня (за даними УкрГМЦ) очікується суха та жарка.

Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +23...+25°С;

по області +20...+25°С.

Температура повітря вдень:

у Києві +35...+37°С;

по області +35...+38°С.

Діденко уточнила, що місцями стовпчики термометрів у місті вдень можуть показати завтра навіть до +39°С.

При цьому ввечері 6 серпня "є ймовірність у столиці дощу".

7 серпня, за її словами, у Києві ще спекотно.

"Проте грозові дощі почнуть змивати височенні градуси - можливі сильні зливи, шквали", - уточнила синоптик.

А вже 8 серпня, за даними Діденко, денна температура повітря в Києві може становити близько +25...+27°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Чому дощ у Києві може бути "спонтанний"

Дещо раніше Діденко розповіла, що дощ у Києві цими днями - "прояв надмірностей у синоптичний ситуації".

"Тобто, спека аж так провокує високі повітряні маси, що вони не витримують навіть антициклональних вказівок сухого повітря і, не втримавшись, проливаються дощем", - пояснила вона.

Йдеться, за її словами, про "так звані внутрішньомасові опади" (характерне явище для літа).

"Прогнозувати такі дощі - складно. Бо це часто виникає спонтанно і всупереч прогнозам поважних моделей. Тому більш ймовірні попередження за короткий час. Година, пару годин або й пів години", - поділилась експерт.

Вона нагадала також, що столиця за всіма показниками - у теплому (спекотному) секторі та з "переважаючим впливом антициклону".

Як опади впливають на забруднення повітря

"Посеред такої лютої спеки, після страшних обстрілів та пожеж від них, коли повітря заповнене шкідливими домішками, краще... свою енергію поповнювати радістю від несподіваного дощу", - вважає Діденко.

Вона додала, що в ситуації, "коли виникають жахливі пожежі через обстріли росіян, дощі та вітер - це благо".

"Дощ очищує повітря. Вітер, який виникає при грозі, розганяє нечисть із довкілля. І дощі... благо за умови надзвичайної спеки", - підсумувала метеоролог.