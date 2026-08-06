Такого "пекла" не было более 60 лет: где на Волыни зафиксировали новые температурные рекорды
В течение среды, 5 августа 2026 года, на Волыни зафиксировали абсолютные и суточные температурные максимумы в разных населенных пунктах. При этом был побит ряд рекордов 1963 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Волынского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.
Главное:
- Африканская жара: на Волынь пришел чрезвычайно жаркий воздух из северных районов Африки, что повлекло за собой исторические температурные аномалии.
- Рекорды за все годы наблюдений: в Маневичах температура достигла +38,8°С, а в Ковеле повторен абсолютный максимум на уровне +38,6°С.
- "Сбитые" рекорды 1963 года: сразу в четырех населенных пунктах (Луцк, Владимир, Любешов, Свитязь) обновлены суточные максимумы, которые держались более 60 лет (наивысшее значение +39,0°С).
- "Красный" уровень опасности: синоптики предупреждают о стихийном метеорологическом явлении 6 августа - жара в Луцке и по области может достичь +40...+42°С.
Где именно и какие рекорды зафиксировали
Ранее специалисты областного центра гидрометеорологии рассказали, что жаркая и преимущественно сухая погода - обусловлена распространением на территорию Волыни жаркого воздуха из северных районов Африки.
Так, 5 августа 2026 года абсолютный максимум температуры воздуха - за все годы наблюдений - синоптики зафиксировали в поселке Маневичи.
Там столбики термометров поднялись до отметки +38,8°С.
При этом предыдущее рекордное значение (+38,1°С) наблюдалось относительно недавно - 29 июня 2026 года.
Между тем в городе Ковеле был повторен абсолютный температурный максимум - воздух прогрелся до +38,6°С (аналогичное рекордное значение +38,6°С также зафиксировали 29 июня 2026 года).
Кроме того, сразу в четырех населенных пунктах на Волыни были побиты рекорды суточного максимума для 5 августа от 1963 года:
- в Луцке зафиксировали +39,0°С (предыдущее рекордное значение +33,4°С - от 05.08.1963 года);
- во Владимире воздух прогрелся до +38,2°С (предыдущее рекордное значение 33,5°С - от 05.08.1963 года);
- в поселке Любешов температура поднялась до +37,9°С (предыдущее рекордное значение +34,6°С - от 05.08.1963 года);
- в Свитязе - до +36,6°С (предыдущее рекордное значение +34,0°С - от 05.08.1963 года).
К какой жаре готовиться на Волыне 6 августа
Согласно предупреждению специалистов Волынского областного центра гидрометеорологии, в течение 6 августа ожидается чрезвычайная жара - до +40...+42°С:
- в Луцке;
- по Волынской области.
Предупреждение о стихийном метеорологическом явлении (инфографика: facebook.com/gidrometeovolyn)
Такая ситуация трактуется уже как "стихийное метеорологическое явление".
"Уровень опасности III, красный", - подчеркнули синоптики.
Напомним, ранее мы рассказывали, к какой погоде готовиться украинцам 6 августа в целом и когда синоптическая ситуация начнет меняться - жара отступит и придут грозовые дожди и шквалы.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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