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Такого "пекла" не было более 60 лет: где на Волыни зафиксировали новые температурные рекорды

11:38 06.08.2026 Чт
3 мин
Местами столбики термометров взлетели до +39°С, чего же ждать сегодня?
aimg Ирина Костенко
Такого "пекла" не было более 60 лет: где на Волыни зафиксировали новые температурные рекорды Жара на Волыни установила новые температурные рекорды (фото иллюстративное: Getty Images)
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В течение среды, 5 августа 2026 года, на Волыни зафиксировали абсолютные и суточные температурные максимумы в разных населенных пунктах. При этом был побит ряд рекордов 1963 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Волынского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

Главное:

  • Африканская жара: на Волынь пришел чрезвычайно жаркий воздух из северных районов Африки, что повлекло за собой исторические температурные аномалии.
  • Рекорды за все годы наблюдений: в Маневичах температура достигла +38,8°С, а в Ковеле повторен абсолютный максимум на уровне +38,6°С.
  • "Сбитые" рекорды 1963 года: сразу в четырех населенных пунктах (Луцк, Владимир, Любешов, Свитязь) обновлены суточные максимумы, которые держались более 60 лет (наивысшее значение +39,0°С).
  • "Красный" уровень опасности: синоптики предупреждают о стихийном метеорологическом явлении 6 августа - жара в Луцке и по области может достичь +40...+42°С.

Где именно и какие рекорды зафиксировали

Ранее специалисты областного центра гидрометеорологии рассказали, что жаркая и преимущественно сухая погода - обусловлена распространением на территорию Волыни жаркого воздуха из северных районов Африки.

Так, 5 августа 2026 года абсолютный максимум температуры воздуха - за все годы наблюдений - синоптики зафиксировали в поселке Маневичи.

Там столбики термометров поднялись до отметки +38,8°С.

При этом предыдущее рекордное значение (+38,1°С) наблюдалось относительно недавно - 29 июня 2026 года.

Между тем в городе Ковеле был повторен абсолютный температурный максимум - воздух прогрелся до +38,6°С (аналогичное рекордное значение +38,6°С также зафиксировали 29 июня 2026 года).

Кроме того, сразу в четырех населенных пунктах на Волыни были побиты рекорды суточного максимума для 5 августа от 1963 года:

  • в Луцке зафиксировали +39,0°С (предыдущее рекордное значение +33,4°С - от 05.08.1963 года);
  • во Владимире воздух прогрелся до +38,2°С (предыдущее рекордное значение 33,5°С - от 05.08.1963 года);
  • в поселке Любешов температура поднялась до +37,9°С (предыдущее рекордное значение +34,6°С - от 05.08.1963 года);
  • в Свитязе - до +36,6°С (предыдущее рекордное значение +34,0°С - от 05.08.1963 года).
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К какой жаре готовиться на Волыне 6 августа

Согласно предупреждению специалистов Волынского областного центра гидрометеорологии, в течение 6 августа ожидается чрезвычайная жара - до +40...+42°С:

  • в Луцке;
  • по Волынской области.

Такого &quot;пекла&quot; не было более 60 лет: где на Волыни зафиксировали новые температурные рекордыПредупреждение о стихийном метеорологическом явлении (инфографика: facebook.com/gidrometeovolyn)

Такая ситуация трактуется уже как "стихийное метеорологическое явление".

"Уровень опасности III, красный", - подчеркнули синоптики.

Напомним, ранее мы рассказывали, к какой погоде готовиться украинцам 6 августа в целом и когда синоптическая ситуация начнет меняться - жара отступит и придут грозовые дожди и шквалы.

Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

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