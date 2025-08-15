Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як українські клуби врятували позиції після невдалого тижня
Третій етап кваліфікацій у всіх єврокубках завершився для України без перемог, але збереженням трьох представників на євроарені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю коефіцієнтів на сайті УЄФА.
Україна зберегла позиції у таблиці коефіцієнтів
Тиждень для українських клубів виявився складним, жодної перемоги та лише 0,125 бала в активі. Це результат нічиєї "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" і поразки в плейоф Ліги конференцій, вильоту "Динамо" від "Пафоса" в Лізі Європи та поразки "Полісся" у матчі-відповіді проти "Пакша".
Попри невдалий тиждень, Україна зберегла трьох представників у єврокубках. "Динамо" продовжить боротьбу в Лізі Європи, а "Шахтар" і "Полісся" виступатимуть у Лізі конференцій.
Перед стартом сезону-2025/26 українська асоціація перебувала на 28 місці, випередивши Росію після перших матчів другого етапу. Нині позиція залишилася незмінною - 27 сходинка та 19,725 бала.
Як виступили конкуренти
Серед суперників у таблиці Сербія має лише "Црвену Звезду" в Лізі чемпіонів, а Словаччина - одного представника, команду "Слован".
Угорщина втратила "Пакш", Румунія - "Університатю Клуж", Азербайджан - дві команди, а Словенія та Болгарія також зазнали втрат. Лише Україна, Румунія та Болгарія пройшли етап без втрати клубів.
У групі асоціацій сталося дві зміни. Угорщина піднялася на 23 місце, обійшовши Румунію, тоді як Росія опустилася на 30 сходинку, пропустивши вперед Болгарію.
Оновлений рейтинг УЄФА:
-
Сербія - 22,000
-
Угорщина - 21,875
-
Румунія - 21,625
-
Словаччина - 21,375
-
Словенія - 19,968
-
Україна - 19,725
-
Азербайджан - 19,250
-
Болгарія - 18,375
-
Росія - 18,299
Українські клуби "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" вже знають своїх наступних суперників у єврокубках.
Раніше ми писали про зміни в оновленому клубному рейтингу УЄФА.
Також читайте, де збірна України зіграє виїзний матч проти Франції у відборі на ЧС-2026.