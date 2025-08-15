ua en ru
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як українські клуби врятували позиції після невдалого тижня

П'ятниця 15 серпня 2025 10:23
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: як українські клуби врятували позиції після невдалого тижня Україна втримала позиції в оновленій таблиці коефіцієнтів УЄФА (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Третій етап кваліфікацій у всіх єврокубках завершився для України без перемог, але збереженням трьох представників на євроарені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю коефіцієнтів на сайті УЄФА.

Україна зберегла позиції у таблиці коефіцієнтів

Тиждень для українських клубів виявився складним, жодної перемоги та лише 0,125 бала в активі. Це результат нічиєї "Шахтаря" з "Панатінаїкосом" і поразки в плейоф Ліги конференцій, вильоту "Динамо" від "Пафоса" в Лізі Європи та поразки "Полісся" у матчі-відповіді проти "Пакша".

Попри невдалий тиждень, Україна зберегла трьох представників у єврокубках. "Динамо" продовжить боротьбу в Лізі Європи, а "Шахтар" і "Полісся" виступатимуть у Лізі конференцій.

Перед стартом сезону-2025/26 українська асоціація перебувала на 28 місці, випередивши Росію після перших матчів другого етапу. Нині позиція залишилася незмінною - 27 сходинка та 19,725 бала.

Як виступили конкуренти

Серед суперників у таблиці Сербія має лише "Црвену Звезду" в Лізі чемпіонів, а Словаччина - одного представника, команду "Слован".

Угорщина втратила "Пакш", Румунія - "Університатю Клуж", Азербайджан - дві команди, а Словенія та Болгарія також зазнали втрат. Лише Україна, Румунія та Болгарія пройшли етап без втрати клубів.

У групі асоціацій сталося дві зміни. Угорщина піднялася на 23 місце, обійшовши Румунію, тоді як Росія опустилася на 30 сходинку, пропустивши вперед Болгарію.

Оновлений рейтинг УЄФА:

  1. Сербія - 22,000

  2. Угорщина - 21,875

  3. Румунія - 21,625

  4. Словаччина - 21,375

  5. Словенія - 19,968

  6. Україна - 19,725

  7. Азербайджан - 19,250

  8. Болгарія - 18,375

  9. Росія - 18,299

Українські клуби "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" вже знають своїх наступних суперників у єврокубках.

Раніше ми писали про зміни в оновленому клубному рейтингу УЄФА.

Також читайте, де збірна України зіграє виїзний матч проти Франції у відборі на ЧС-2026.

