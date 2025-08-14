ua en ru
"Динамо" чи "Шахтар" – хто вище: УЄФА оновив клубний рейтинг

Четвер 14 серпня 2025 16:49
"Динамо" чи "Шахтар" – хто вище: УЄФА оновив клубний рейтинг Фото: УЄФА оновив клубний рейтинг (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив рейтинг клубів. У свіжій версії списку фігурують, зокрема, дев'ять вітчизняних команд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

ПСЖ не потрапив у топ-3

Матч за Суперкубкок УЄФА між ПСЖ та "Тоттенхемом" формально підвів риску під сезоном-2024/25. Готуючись до старту головних турнірів нової кампанії, європейський футбольний союз уточнив поточні позиції грандів та інших команд континенту.

Французький ПСЖ, який у минулому сезоні виграв все, окрім клубного чемпіонату світу, не потрапив навіть до трійки найкращих. Справа у тому, що рейтинг враховує досягнення за останні п'ять років, а протягом усього цього терміну були клуби більш успішні, ніж новий колектив нашого Іллі Забарного.

Тож на першій сходинці перебуває клуб іншого українського легіонера – мадридський "Реал" Андрія Луніна – 117,5 очка. До трійки найкращих також входять мюнхенська "Баварія" (108,25) та міланський "Інтер" (107,25). ПСЖ у даному списку лише шостий (94,5).

Топ-10 оновленого рейтингу УЄФА:

  1. "Реал" (Іспанія) – 117,5 очка
  2. "Баварія" (Німеччина) – 108,25
  3. "Інтер" (Італія) – 107,25
  4. "Манчестер Сіті" (Англія) – 102,75
  5. "Ліверпуль" (Англія) – 101,5
  6. ПСЖ (Франція) – 94,5
  7. "Байєр" (Німеччина) – 85,25
  8. "Боруссія" Д (Німеччина) – 84,75
  9. "Барселона" (Іспанія) – 83,25
  10. "Рома" (Італія) – 80,5

&quot;Динамо&quot; чи &quot;Шахтар&quot; – хто вище: УЄФА оновив клубний рейтинг

"Шахтар" тримається у топ-50 континентального рейтингу (фото: ФК "Шахтар")

"Шахтар", "Динамо" та інші

У оновленому списку згадуються дев'ять українських клубів. Зокрема, вже неіснуючий "Дніпро-1".

Безсумнівним лідером тут є донецький "Шахтар", що продовжує втримувати позиції серед топ-50 найкращих клубів континенту. "Динамо" – дуже сильно відстало: наразі воно 115-те. Третю сходинку серед вітчизняних команд посідає луганська "Зоря" – 128-ма в Європі.

Українські клуби в оновленому рейтингу УЄФА:

  • 50. "Шахтар" (Донецьк) – 38 очок
  • 115. "Динамо" (Київ) – 13,5
  • 128. "Зоря" (Луганськ) – 12
  • 143. "Дніпро-1" (Дніпро) – 10,5
  • 283. "Ворскла" (Полтава) – 4,5
  • 315. "Олександрія" – 1,5
  • 316. "Кривбас" (Кривий Ріг) – 2,5
  • 317. "Полісся" (Житомир) – 1,5
  • 318. "Колос" (Ковалівка) – 2

Що таке клубний рейтинг і для чого він потрібний

Клубний рейтинг УЄФА – це система оцінювання футбольних клубів, яка ґрунтується на їхніх результатах у турнірах під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій за останні п'ять сезонів.

До розрахунку входять виступи в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Клуби отримують очки за перемоги, нічиї, вихід до наступних раундів і фінальні стадії турнірів.

Рейтинг використовується для формування кошиків при жеребкуванні, а також впливає на розподіл квот для країн на участь у єврокубках.

Раніше повідомили, що "Шахтар" втратив шістьох лідерів перед матчем-відповіддю ЛЄ з "Панатінаїкосом".

Також читайте, як провал "Динамо" залишив Україну без Ліги чемпіонів вперше за 20 років.

