"Динамо" чи "Шахтар" – хто вище: УЄФА оновив клубний рейтинг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

ПСЖ не потрапив у топ-3

Матч за Суперкубкок УЄФА між ПСЖ та "Тоттенхемом" формально підвів риску під сезоном-2024/25. Готуючись до старту головних турнірів нової кампанії, європейський футбольний союз уточнив поточні позиції грандів та інших команд континенту.

Французький ПСЖ, який у минулому сезоні виграв все, окрім клубного чемпіонату світу, не потрапив навіть до трійки найкращих. Справа у тому, що рейтинг враховує досягнення за останні п'ять років, а протягом усього цього терміну були клуби більш успішні, ніж новий колектив нашого Іллі Забарного.

Тож на першій сходинці перебуває клуб іншого українського легіонера – мадридський "Реал" Андрія Луніна – 117,5 очка. До трійки найкращих також входять мюнхенська "Баварія" (108,25) та міланський "Інтер" (107,25). ПСЖ у даному списку лише шостий (94,5).

Топ-10 оновленого рейтингу УЄФА:

"Реал" (Іспанія) – 117,5 очка "Баварія" (Німеччина) – 108,25 "Інтер" (Італія) – 107,25 "Манчестер Сіті" (Англія) – 102,75 "Ліверпуль" (Англія) – 101,5 ПСЖ (Франція) – 94,5 "Байєр" (Німеччина) – 85,25 "Боруссія" Д (Німеччина) – 84,75 "Барселона" (Іспанія) – 83,25 "Рома" (Італія) – 80,5

"Шахтар" тримається у топ-50 континентального рейтингу (фото: ФК "Шахтар")

"Шахтар", "Динамо" та інші

У оновленому списку згадуються дев'ять українських клубів. Зокрема, вже неіснуючий "Дніпро-1".

Безсумнівним лідером тут є донецький "Шахтар", що продовжує втримувати позиції серед топ-50 найкращих клубів континенту. "Динамо" – дуже сильно відстало: наразі воно 115-те. Третю сходинку серед вітчизняних команд посідає луганська "Зоря" – 128-ма в Європі.

Українські клуби в оновленому рейтингу УЄФА:

50. "Шахтар" (Донецьк) – 38 очок

115. "Динамо" (Київ) – 13,5

128. "Зоря" (Луганськ) – 12

143. "Дніпро-1" (Дніпро) – 10,5

283. "Ворскла" (Полтава) – 4,5

315. "Олександрія" – 1,5

316. "Кривбас" (Кривий Ріг) – 2,5

317. "Полісся" (Житомир) – 1,5

318. "Колос" (Ковалівка) – 2

Що таке клубний рейтинг і для чого він потрібний

Клубний рейтинг УЄФА – це система оцінювання футбольних клубів, яка ґрунтується на їхніх результатах у турнірах під егідою Союзу європейських футбольних асоціацій за останні п'ять сезонів.

До розрахунку входять виступи в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій. Клуби отримують очки за перемоги, нічиї, вихід до наступних раундів і фінальні стадії турнірів.

Рейтинг використовується для формування кошиків при жеребкуванні, а також впливає на розподіл квот для країн на участь у єврокубках.