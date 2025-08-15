Таблица коэффициентов УЕФА: как украинские клубы спасли позиции после неудачной недели
Третий этап квалификаций во всех еврокубках завершился для Украины без побед, но сохранением трех представителей на евроарене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обновленную таблицу коэффициентов на сайте УЕФА.
Украина сохранила позиции в таблице коэффициентов
Неделя для украинских клубов оказалась сложной, ни одной победы и лишь 0,125 балла в активе. Это результат ничьей "Шахтера" с "Панатинаикосом" и поражения в плейоф Лиги конференций, вылета "Динамо" от "Пафоса" в Лиге Европы и поражения "Полесья" в ответном матче против "Пакша".
Несмотря на неудачную неделю, Украина сохранила трех представителей в еврокубках. "Динамо" продолжит борьбу в Лиге Европы, а "Шахтер" и "Полесье" будут выступать в Лиге конференций.
Перед стартом сезона-2025/26 украинская ассоциация находилась на 28 месте, опередив Россию после первых матчей второго этапа. Сейчас позиция осталась неизменной - 27 строчка и 19,725 балла.
Как выступили конкуренты
Среди соперников в таблице Сербия имеет только "Црвену Звезду" в Лиге чемпионов, а Словакия - одного представителя, команду "Слован".
Венгрия потеряла "Пакш", Румыния - "Университатю Клуж", Азербайджан - две команды, а Словения и Болгария также понесли потери. Только Украина, Румыния и Болгария прошли этап без потери клубов.
В группе ассоциаций произошло два изменения. Венгрия поднялась на 23 место, обойдя Румынию, тогда как Россия опустилась на 30 строчку, пропустив вперед Болгарию.
Обновленный рейтинг УЕФА:
-
Сербия - 22,000
-
Венгрия - 21,875
-
Румыния - 21,625
-
Словакия - 21,375
-
Словения - 19,968
-
Украина - 19,725
-
Азербайджан - 19,250
-
Болгария - 18,375
-
Россия - 18,299
Украинские клубы "Динамо", "Шахтер" и "Полесье" уже знают своих следующих соперников в еврокубках.
