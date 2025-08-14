ua en ru
"Полісся" пройшло угорський "Пакш" та зіграє з "Фіорентиною" за місце в Лізі конференцій

Пакш, Четвер 14 серпня 2025 21:57
"Полісся" пройшло угорський "Пакш" та зіграє з "Фіорентиною" за місце в Лізі конференцій Фото: "Полісся" вийшло у плей-офф раунд ЛК (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Житомирське "Полісся" поступилося угорському "Пакшу" в матчі-відповіді, але за сумою двох ігор пройшло у плей-офф раунд Ліги конференцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Ліга конференцій, 3-тє коло кваліфікації, матч-відповідь

"Пакш" (Угорщина) – "Полісся" (Україна) – 2:1 (перший матч – 0:3)

Голи: Сабо, 39, Тот, 49 - Таллес, 90+6

Як пройшла гра

У першому таймі угорці атакували більше, проте житомирці не допускали пожеж у власному штрафному, Натомість вдало діяли на контратаках та створили навіть більше небезпечних моментів.

Дві непогані нагоді мав Філіппов. А Андрієвський після передачі Гуцуляка вийшов віч-на-віч із голкіпером господарів, обіграв його, але не зміг влучити у ворота практично з нульового кута.

А от угорцям під завіс тайму все ж вдалося конвертувати свою перевагу в забитий гол. На 39-й хвилині "Пакш" виконував кутовий, гості не змогли одразу вибити і після кількох рикошетів м'яч прилетів до Сабо, який злету розстріляв ворота.

Ледь розпочалася друга половина матчу, господарі відзначилися вдруге. Тот пройшов з м'ячем до правого кута штрафного та з-під Сарапія влучно пробив у дальній кут.

2:0 – це вже стало небезпечно. Солідна, як здавалося, перевага "вовків" після першого поєдинку майже розтанула.

Господарі мали б іти вперед, аби розвити успіх. Проте організувати системний тиск у них не виходило. "Полісся" грамотно сушило гру, більше володіло м'ячем, але без просування.

У "Пакша" були нагоди забити втретє: два моменти мав Заке. Але в першому випадку надійно зіграв Волинець, а в другому нападник трохи не влучив у дальній кут.

Зрештою "Поліссю" вдалося забити один гол у відповідь. Вже в компенсований час на добиванні вдало зіграв Таллес, який щойно вийшов на заміну.

Що далі

Здолавши "Пакш", житомирці вийшли у плей-офф раунд – вони лише за крок до основного турніру ЛК. Суперник тут, правда, більш ніж серйозний: шоста команда минулого чемпіонату Серії А – "Фіорентина".

Матчі українсько-італійського протистояння відбудуться 21 та 28 серпня. У першій грі "Полісся" виступить номінальним господарем.

Раніше стало відомо, де збірна України зіграє виїзний матч проти Франції у відборі на ЧС-2026.

Також читайте, на яких місцях "Динамо", "Шахтар" та інші клуби України в оновленому рейтингу УЄФА.

