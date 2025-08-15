ua en ru
Битви за футбольну осінь: "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" отримали наступних суперників у єврокубках

П'ятниця 15 серпня 2025 01:14
Битви за футбольну осінь: "Динамо", "Шахтар" і "Полісся" отримали наступних суперників у єврокубках Фото: Київське "Динамо" гарантувало собі єврокубкову осінь (ФК "Динамо")
Автор: Андрій Костенко

Дві з трьох українських команд вилетіли з турнірів, де починали єврокубковий шлях у поточному сезоні. Але всі вітчизняні представники – "Динамо", "Шахтар" та "Полісся" ще мають шанси пробитися до основних етапів Ліги Європи та Ліги конференцій.

Хто, коли, з ким і за що гратиме – підкаже РБК-Україна.

"Динамо" проти "Маккабі" – суцільні паралелі

"Динамо", програвши кіпрському "Пафосу", попрощалося з Лігою чемпіонів та опустилося в Лігу Європи.

Для того, щоб потрапити до основного турніру ЛЄ, треба ще здолати одного суперника. Ним прогнозовано став ізраїльський "Маккабі" з Тель-Авіва. У третьому колі кваліфікації ЛЄ ізраїльтяни грали з мальтійським "Хамарун Спартанс", який кияни ще раніше вибили з відбору Ліги чемпіонів.

"Маккабі" не так впевнено, як "Динамо", але теж двічі переграв "спартанців" – 2:1 та 3:1. Клуб з Тель-Авіва – чинний чемпіон Ізраїлю, тому єврокубки починав з кваліфікації ЛЧ. Але там у другому колі теж став жертвою "Пафоса" – 1:1, 0:1.

Через політичну ситуацію в Ізраїлі, "Маккабі", як і "Динамо", не може приймати суперників у себе вдома. Це могло б урівняти шанси. Але є проблема: домашньою ареною клуб обрав стадіон в місті Бачка-Топола, що в не дуже дружній для українців Сербії.

Матчі плей-офф раунду ЛЄ пройдуть 21 та 28 серпня. Перший поєдинок підопічні Олександра Шовковського проведуть на виїзді.

Зазначимо, що якщо кияни програють і "Маккабі", вони все одно продовжать виступи на євроарені – в основному раунді Ліги конференцій.

Швейцарський варіант для "Шахтаря"

А от "гірникам", що поступились у ЛЄ грецькому "Панатінаїкосу", за Лігу конференцій ще треба повоювати. Перепусткою туди буде перемога над швейцарським "Серветтом" з Женеви.

"Серветт" на правах віце-чемпіона країни стартував у другому раунді кваліфікації ЛЧ де поступився чеській "Вікторії" (1:3, 1:0). А потім, вже в Лізі Європи, не справився з нідерландськи "Утрехтом" (1:3, 1:2).

Матчі відбудуться 21 та 28 серпня. Українська команда першу гру зіграє на номінально домашній арені у Кракові. Якщо "Шахтар" програє швейцарцям, він остаточно вилетить з єврокубків.

Італійський гранд для "Полісся"

Здолавши угорський "Пакш", житомирці вийшли у плей-офф раунд Ліги конференцій. Суперником команди Руслана Ротаня за потрапляння до основної стадії турніру буде шоста команда минулого чемпіонату Серії А – "Фіорентина".

Матчі українсько-італійського протистояння відбудуться 21 та 28 серпня. У першій грі "Полісся" виступить номінальним господарем.

Як і у випадку з "Шахтарем", поразка означатиме для "поліських вовків" припинення виступів на континентальній арені.

Раніше стало відомо, де збірна України зіграє виїзний матч проти Франції у відборі на ЧС-2026.

Також читайте, на яких місцях "Динамо", "Шахтар" та інші клуби України в оновленому рейтингу УЄФА.

