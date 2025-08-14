ua en ru
Стало відомо, де збірна України зіграє виїзний матч проти Франції у відборі на ЧС-2026

Четвер 14 серпня 2025 15:19
збірна України з футболу (фото: facebook.com/uafukraine)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України з футболу дізналася місце проведення свого виїзного поєдинку проти Франції у відборі на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Збірна України зіграє з Францією на "Парк де Пренс"

Збірна України готується до вирішальних матчів кваліфікаційного турніру на ЧС-2026. П'ятий тур відбору подарує вболівальникам справжнє видовище: 13 листопада наша команда зустрінеться з Францією.

Поєдинок відбудеться у Парижі, на легендарному стадіоні "Парк де Пренс" — домашній арені французького гранда ПСЖ. Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Стадіон, що вміщує 48 583 глядачів, обіцяє створити незабутню атмосферу.

Стало відомо, де збірна України зіграє виїзний матч проти Франції у відборі на ЧС-2026

Збірна України зіграє з Францією на "Парк де Пренс" (фото: facebook.com/uafukraine)

Календар матчів

Ця гра стане передостанньою для команди Сергія Реброва у відборі. Після виїзного матчу з Францією, 16 листопада, "синьо-жовта" збірна завершить груповий етап домашньою зустріччю з Ісландією.

Україна розпочне свій кваліфікаційний шлях 5 вересня домашнім матчем проти французів, який відбудеться у польському Вроцлаві.

Нагадаємо, що нашими суперниками у групі D, окрім Франції, є Азербайджан та Ісландія.

Календар матчів збірної України у групі D:

1 тур - 05.09.2025: Україна - Франція (21:45)
2 тур - 09.09.2025: Азербайджан - Україна (19:00)
3 тур - 10.10.2025: Ісландія - Україна (21:45)
4 тур - 13.10.2025: Україна - Азербайджан (21:45)
5 тур - 13.11.2025: Франція - Україна (21:45)
6 тур 16.11.2025: Україна - Ісландія (19:00)

На НПЗ у Волгограді сильні пожежі після ударів українських дронів, - Генштаб
На НПЗ у Волгограді сильні пожежі після ударів українських дронів, - Генштаб
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія