ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна нарешті випередила Росію: як виглядає таблиця коефіцієнтів УЄФА зараз

П'ятниця 25 липня 2025 11:33
UA EN RU
Україна нарешті випередила Росію: як виглядає таблиця коефіцієнтів УЄФА зараз Україна піднялася у таблиці коефіцієнтів УЄФА (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Україна зробила крок вперед у таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів другого кваліфікаційного раунду єврокубків, що відбулися з 22 по 24 липня. Завдяки успішним виступам "Динамо" і "Шахтаря", наша країна нарешті випередила Росію у рейтингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю коефіцієнтів на сайті УЄФА.

Прогрес України у таблиці коефіцієнтів

У сезоні 2025/26 Україна представлена у єврокубках чотирма клубами.

Донецький "Шахтар" продовжив свої виступи у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, тоді як чинний чемпіон України "Динамо" розпочав боротьбу у Лізі чемпіонів. "Олександрія" та "Полісся" стартували у Лізі конференцій.

За підсумками перших поєдинків другого раунду, українські команди здобули дві перемоги та зазнали двох поразок:

Завдяки перемогам "біло-синіх" і "гірників", Україна додала до свого активу 0.500 бала і тепер має 18.475 очок.

Таким чином, Україна піднялася на одну сходинку, обійшовши Росію на 0.176 бала та посівши 27-ме місце.

Варто зазначити, що російські клуби виключені з усіх єврокубкових турнірів, починаючи з сезону 2022/23, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте, кожного сезону Росія отримує у таблицю коефіцієнтів мінімальну кількість очок від УЄФА - 4.333.

Позиції у рейтингу та розклад матчів-відповідей

Україна наразі відстає від 26-ї у рейтингу Словенії на 0.868 бала. Словенці також мають чотири команди у єврокубках, але здобули лише одну перемогу у чотирьох матчах - чемпіон "Олімпія" здолала андоррський "Інтер Ескальдес" у кваліфікації ЛЧ (4:2).

Лідирує наразі у таблиці Англія, яку цього сезону представляють у єврокубках аж дев'ять клубів.

Топ-30 країн в таблиці коефіцієнтів УЄФА (після перших матчів другого раунду кваліфікації єврокубків):

  1. Англія - 94.839 (9/9)
  2. Італія - 84.374 (7/7)
  3. Іспанія - 78.703 (8/8)
  4. Німеччина - 74.545 (7/7)
  5. Франція - 67.748 (7/7)
  6. Нідерланди - 60.116 (6/6)
  7. Португалія - 53.966 (5/5)
  8. Бельгія - 52.350 (5/5)
  9. Туреччина - 42.200 (5/5)
  10. Чехія - 38.800 (5/5)
  11. Греція - 35.612 (5/5)
  12. Норвегія - 33.587 (5/5)
  13. Польща - 32.375 (4/4)
  14. Данія - 30.481 (4/4)
  15. Австрія - 30.350 (5/5)
  16. Швейцарія - 28.800 (5/5)
  17. Шотландія - 27.550 (5/5)
  18. Швеція - 26.125 (4/4)
  19. Ізраїль - 25.375 (4/4)
  20. Кіпр - 24.537 (4/4)
  21. Хорватія - 21.625 (4/4)
  22. Сербія - 20.875 (4/4)
  23. Словаччина - 20.375 (4/4)
  24. Румунія - 20.375 (4/4)
  25. Угорщина - 20.375 (4/4)
  26. Словенія - 19.343 (4/4)
  27. Україна - 18.475 (4/4) (+1 позиція)
  28. Росія - 18.299 (0/0) (-1)
  29. Азербайджан - 18.125 (4/4)
  30. Болгарія - 16.875 (4/4)

    Розклад матчів українських клубів у єврокубках

    Матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду єврокубків для українських команд відбудуться з 29 по 31 липня.

    • Вівторок, 29 липня: "Динамо" - "Хамрун Спартанс" (Ліга чемпіонів, матч-відповідь)
    • Четвер, 31 липня: "Шахтар" - "Бешикташ" (Ліга Європи, матч-відповідь)
    • Четвер, 31 липня: "Санта-Колома" - "Полісся" (Ліга конференцій, матч-відповідь)
    • Четвер, 31 липня: "Партизан" - "Олександрія" (Ліга конференцій, матч-відповідь)

    Додамо, що переможець пари "Шахтар" - "Бешикташ" у наступному раунді зіграє з невдахою протистояння ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатінаїкос" (перший поєдинок шотландці виграли з рахунком 2:0).

    Раніш ми писали, що визначилися всі потенційні суперники українських команд у кваліфікації єврокубків.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Динамо УЕФА Шахтар Рейтинг
    Новини
    Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
    Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
    Аналітика
    Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
    Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті