Україна нарешті випередила Росію: як виглядає таблиця коефіцієнтів УЄФА зараз
Україна зробила крок вперед у таблиці коефіцієнтів УЄФА після перших матчів другого кваліфікаційного раунду єврокубків, що відбулися з 22 по 24 липня. Завдяки успішним виступам "Динамо" і "Шахтаря", наша країна нарешті випередила Росію у рейтингу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлену таблицю коефіцієнтів на сайті УЄФА.
Прогрес України у таблиці коефіцієнтів
У сезоні 2025/26 Україна представлена у єврокубках чотирма клубами.
Донецький "Шахтар" продовжив свої виступи у другому раунді кваліфікації Ліги Європи, тоді як чинний чемпіон України "Динамо" розпочав боротьбу у Лізі чемпіонів. "Олександрія" та "Полісся" стартували у Лізі конференцій.
За підсумками перших поєдинків другого раунду, українські команди здобули дві перемоги та зазнали двох поразок:
- "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" з рахунком 3:0
- "Шахтар" здолав грізний турецький "Бешикташ" з рахунком 4:2 на виїзді
- "Полісся" і "Олександрія" сенсаційно поступилися андоррській "Санта-Коломі" (1:2) і сербському "Партизану" (0:2) відповідно
Завдяки перемогам "біло-синіх" і "гірників", Україна додала до свого активу 0.500 бала і тепер має 18.475 очок.
Таким чином, Україна піднялася на одну сходинку, обійшовши Росію на 0.176 бала та посівши 27-ме місце.
Варто зазначити, що російські клуби виключені з усіх єврокубкових турнірів, починаючи з сезону 2022/23, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Проте, кожного сезону Росія отримує у таблицю коефіцієнтів мінімальну кількість очок від УЄФА - 4.333.
Позиції у рейтингу та розклад матчів-відповідей
Україна наразі відстає від 26-ї у рейтингу Словенії на 0.868 бала. Словенці також мають чотири команди у єврокубках, але здобули лише одну перемогу у чотирьох матчах - чемпіон "Олімпія" здолала андоррський "Інтер Ескальдес" у кваліфікації ЛЧ (4:2).
Лідирує наразі у таблиці Англія, яку цього сезону представляють у єврокубках аж дев'ять клубів.
Топ-30 країн в таблиці коефіцієнтів УЄФА (після перших матчів другого раунду кваліфікації єврокубків):
- Англія - 94.839 (9/9)
- Італія - 84.374 (7/7)
- Іспанія - 78.703 (8/8)
- Німеччина - 74.545 (7/7)
- Франція - 67.748 (7/7)
- Нідерланди - 60.116 (6/6)
- Португалія - 53.966 (5/5)
- Бельгія - 52.350 (5/5)
- Туреччина - 42.200 (5/5)
- Чехія - 38.800 (5/5)
- Греція - 35.612 (5/5)
- Норвегія - 33.587 (5/5)
- Польща - 32.375 (4/4)
- Данія - 30.481 (4/4)
- Австрія - 30.350 (5/5)
- Швейцарія - 28.800 (5/5)
- Шотландія - 27.550 (5/5)
- Швеція - 26.125 (4/4)
- Ізраїль - 25.375 (4/4)
- Кіпр - 24.537 (4/4)
- Хорватія - 21.625 (4/4)
- Сербія - 20.875 (4/4)
- Словаччина - 20.375 (4/4)
- Румунія - 20.375 (4/4)
- Угорщина - 20.375 (4/4)
- Словенія - 19.343 (4/4)
- Україна - 18.475 (4/4) (+1 позиція)
- Росія - 18.299 (0/0) (-1)
- Азербайджан - 18.125 (4/4)
- Болгарія - 16.875 (4/4)
Розклад матчів українських клубів у єврокубках
Матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду єврокубків для українських команд відбудуться з 29 по 31 липня.
- Вівторок, 29 липня: "Динамо" - "Хамрун Спартанс" (Ліга чемпіонів, матч-відповідь)
- Четвер, 31 липня: "Шахтар" - "Бешикташ" (Ліга Європи, матч-відповідь)
- Четвер, 31 липня: "Санта-Колома" - "Полісся" (Ліга конференцій, матч-відповідь)
- Четвер, 31 липня: "Партизан" - "Олександрія" (Ліга конференцій, матч-відповідь)
Додамо, що переможець пари "Шахтар" - "Бешикташ" у наступному раунді зіграє з невдахою протистояння ЛЧ "Рейнджерс" - "Панатінаїкос" (перший поєдинок шотландці виграли з рахунком 2:0).
Раніш ми писали, що визначилися всі потенційні суперники українських команд у кваліфікації єврокубків.