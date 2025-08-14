ua en ru
"Шахтар" у меншості програв "Панатінаїкосу" в серії пенальті та вилетів з Ліги Європи

Краків, Четвер 14 серпня 2025 23:53
"Шахтар" у меншості програв "Панатінаїкосу" в серії пенальті та вилетів з Ліги Європи Фото: "Шахтар" продовжить боротьбу у Лізі конференцій (ФК "Шахтар")
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" провів непросте протистояння з грецьким "Панатінаїкосом" в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Ліга Європи, 3-й кваліфікаційний раунд, матч-відповідь

"Шахтар" (Україна) – "Панатінаїкос" (Греція) – 0:0, пенальті - 3:4 (перший матч – 0:0)

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Очеретько, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко, Невертон, Еліас, Аліссон (Швед, 109).

Вилучення: Очеретько (Ш), 81 (друга жовта), Туран (Ш), 82

Перший тайм: перевага без голів

Нульова нічия у першій грі на виїзді давала "гірникам" більше шансів. Проте ціна помилки була надто високою. Від цього й обережність обох команд протягом усієї зустрічі.

Протягом майже всієї гри "Шахтар", який перед поєдинком отримав велікі кадрові проблеми, діяв перши номером, більше та гостріше атакував, але м'яч ніяк не йшов у ворота.

До перерви нагоди забити мали Еліас та Педро Енріке, дуже активним в атаці, за відсутності травмованого Кевіна, був Невертон.

Другий тайм: два вилучення у "Шахтаря"

У другому таймі перевага підопічних Турана стала ще відчутнішою. Проте ні Еліас, ні Педро Енріке, ні Невертон, ні Очеретько не змогли потривожити сітку грецьких воріт. Десь не вистачало точності, в інших випадках чудово діяв воротар греків Дронговський.

"Пао" нечасто, але теж огризався контратаками. Особливо активними в них були Пельїстрі, Свідерський та екс-"гірник" Тете. Проте й Різник демонстрував високий клас.

Словом, оборонці обох команд діяли більш впевнено, ніж атакувальні ланки і це створювало патову ситуацію.

На 80-й хвилині "Шахтар" залишився у меншості: другу жовту картку отримав Очеретько. І майже одразу "червону" отримав наставник "гірників" Арда Туран.

Після цього "Панатінаїкос" перейшов на гру першим номером. Проте до справжньої гостроти справа не доходила. А ось "Шахтар" навіть у меншості міг вирішити справу. В одній атаці спочатку Невертон після удару головою влучив м'ячем у штангу, а потім Еліас не влучив у кут.

Втім, в основний час жодна з команд так і не змогла забити - 0:0.

Додатковий час і серія пенальті

Дивно, але отримавши чисельну перевагу на весь екстратайм, "Панатінаїкос" не кинувся стрімголов у атаку.

Так, греки домінували на полі, але діяли надто схематично, намагаючись переграти "Шахтар" у позиційних атаках. "Гірники" на початку додаткового часу діяли навіть гостріше, змусивши суперника "заробити" аж три жовті картки.

Проте чим далі, тим сил ставало менше. Тим більше і Туран, який продовжував керувати командою з трибуни, не поспішав з замінами. Першу провів аж на 101-й хвилині, коли замість Марлона вийшов Назарина. А на 109-й Аліссона змінив Швед. І це було все.

Зрештою і екстратайм завершився всуху. Протистояння перейшло у серію пенальті.

У цій футбольній лотереї Фортуна посміхнулася "Панатінаїкосу". Різник виграв дві дуелі, але у "гірників" схибили Назарина, Еліас та Педро Енріке.

Що далі

"Шахтар" вилетів з Ліги Європи, але продовжить боротьбу за футбольну осінь в Лізі конференцій.

У плей-офф раунді "гірники" зіграють зі швейцарським "Серветтом". Матчі відбудуться 21 та 28 серпня. Українська команда першу гру зіграє на номінально домашній арені у Кракові.

