Свято Маковія вже скоро: названо категорії людей, яким не можна їсти мак
1 серпня українці святкуватимуть Маковія, або Перший Спас. Традиційно на стіл подають шулики, пироги та рулети з маком. Проте, є люди, кому мак вживати дуже не бажано.
РБК-Україна розповідає про категорії людей, кому мак варто вживати дуже обережно.
Мак, який є символом цього дня, містить не лише кальцій, клітковину та корисні жири, але й алкалоїди, які можуть впливати на організм. Кому ж варто утриматися від традиційних страв?
Кому мак протипоказаний?
Експерти виділяють кілька груп ризику, для яких вживання маку, особливо у великих кількостях, може мати негативні наслідки.
Діти до 3 років
Травна система малюків ще не готова до такої їжі. По-перше, дрібне насіння може створити ризик аспірації (потрапляння в дихальні шляхи). По-друге, навіть мінімальний вміст алкалоїдів може небажаним чином вплинути на незрілу нервову систему дитини, спричинивши зайву сонливість або збудженість.
Люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту
Мак багатий на жири та грубу клітковину. Це створює додаткове навантаження на органи травлення. Людям, що страждають на панкреатит, гастрит у стадії загострення, жовчнокам'яну хворобу чи дивертикуліт, варто повністю відмовитися від страв з маком, щоб не спровокувати напад болю чи погіршення стану.
Алергіки
Хоча алергія на мак зустрічається нечасто, вона існує. Якщо ви схильні до харчових алергій, вводьте мак у раціон з обережністю. Симптоми можуть включати свербіж, висипання на шкірі, набряк слизових оболонок і розлади травлення.
Люди, що приймають певні ліки
Це вкрай важливий пункт. Алкалоїди в маці можуть взаємодіяти з деякими медикаментами, зокрема зі знеболювальними (особливо опіоїдними), седативними препаратами та снодійними, посилюючи їхній ефект. Це може призвести до надмірної сонливості та загальмованості реакцій. Перед вживанням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.
Люди похилого віку
З віком часто з'являються проблеми з травленням та хронічні захворювання. Через високу жирність та навантаження на кишківник, людям старшого віку рекомендується обмежити кількість маку в раціоні.
Для здорової дорослої людини шматочок макового рулету не зашкодить, а навпаки, принесе користь. Головне у всьому знати міру. Невелика кількість маку збагатить організм кальцієм, магнієм та корисними омега-кислотами.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Medical Today, Mayo Clinic, Wikipedia.
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