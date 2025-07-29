Смак дитинства: 5 рецептів узвару на Маковія, який готували наші бабусі
На свято Маковія традиційно більшість людей готує узвар. Він вважається не лише частиною обрядової кухні, а й корисним літнім напоєм.
РБК-Україна зібрали 5 перевірених рецептів узвару, які можна приготувати до святкового столу.
Рецепт класичного узвару
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- сушені яблука - 100 г
- сушені грушки - 100 г
- чорнослив - 100 г
- вода - 3 л
- цукор та мед - за смаком
Сушку потрібно ретельно промити та на деякий час залишити у воді, а потім доводимо до закипання та варимо 20 хвилин. В кінці залиште напій настоятись на деякий час.
Рецепт класичного узвару (фото: кадр з відео)
З родзинками
Інгредієнти:
- сушені яблука - 150 г
- сушні груші - 150 г
- чорнослив - 100 г
- родзинки - 50 г
- мед та цукор - 2-3 ст. л (за бажанням)
- вода - 2 л
- 1 паличка кориці або кілька гвоздик (для аромату)
- цедра апельсина або лимона (за бажанням)
Промийте всі сухофрукти під проточною водою, щоб видалити пил і бруд. Якщо сухофрукти дуже тверді, залийте їх теплою водою на 10-15 хвилин.
У каструлю налийте 2 літри холодної води й доведіть її до кипіння. Спочатку додайте сушені груші та яблука і варіть 15 хвилин.
Додайте чорнослив і родзинки, а також паличку кориці або кілька гвоздик. Варіть ще 5-7 хвилин.
Зніміть узвар з вогню, додайте мед або цукор і ретельно перемішайте.
Узвар з імбиром
Інгредієнти:
- сушений інжир - 6-8 шт.
- сушні фініки - 8-10 шт.
- сушений чебрець - 1 жменя
- свіжа м'ята - 1 пучок
- імбир - свіжий або сушений
- ромашка - 1 пакетик
- вода - 2 л
В каструлю налийте воду, додайте промити фініки та інжир і доведіть до кипіння. Після цього додайте чебрець, ромашку, дрібно порізаний імбир та промиту м’яту.
Варіть близько 10-15 хв. Потім ще залиште настоюватись і можна насолоджуватися.
Узвар з імбиром (фото: cookpad.com)
Узвар з шипшиною
Інгредієнти:
- сушені яблука та груші - 150 г
- чорнослив або курага - 50-100 г
- шипшина - 50 г
- вода - 2,5 л
- мед або цукор - 2 ст.л
Шипшину потрібно залити окропом окремо, накрити та залишити на 10-15 хв. Це допоможе пом’якшити шкірку та зберегти вітаміни.
Сухофрукти добре промийте в теплій воді кілька разів. У каструлю налийте воду та доведіть до кипіння.
Додайте яблука та груші і варіть 10-15 хв. Потім додайте чорнослив або курагу і варіть ще 5 хвилин. Влийте ще настій шипшини (разом із ягодами або проціджений, за бажанням). Варіть ще 5-7 хвилин, вимкніть вогонь і залиште настоюватись.
Узвар з вишнями
Інгредієнти:
- яблука, персики, вишні, абрикос, груша, слива - кожного по 100 г
- вода - 3 л
- мед квітковий - за бажанням
Спочатку сухофрукти насипте їх на друшляк і добре промийте під проточною водою.
Промиті сухофрукти перекладіть в каструлю для варіння узвару. Залийте водою і поставте на великий вогонь. Доведіть узвар до кипіння і залиште настоюватись.
Рецепт узвару з вишнями (фото: culture.pl)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Smachnoho, Cookpad та "Готуй і смакуй".