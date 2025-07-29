ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Смак дитинства: 5 рецептів узвару на Маковія, який готували наші бабусі

Вівторок 29 липня 2025 13:58
UA EN RU
Смак дитинства: 5 рецептів узвару на Маковія, який готували наші бабусі Рецепт узварів на Маковія (фото: instagram.com.lotosmag)
Автор: Тетяна Самарук

На свято Маковія традиційно більшість людей готує узвар. Він вважається не лише частиною обрядової кухні, а й корисним літнім напоєм.

РБК-Україна зібрали 5 перевірених рецептів узвару, які можна приготувати до святкового столу.

Рецепт класичного узвару

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • сушені яблука - 100 г
  • сушені грушки - 100 г
  • чорнослив - 100 г
  • вода - 3 л
  • цукор та мед - за смаком

Сушку потрібно ретельно промити та на деякий час залишити у воді, а потім доводимо до закипання та варимо 20 хвилин. В кінці залиште напій настоятись на деякий час.

Смак дитинства: 5 рецептів узвару на Маковія, який готували наші бабусіРецепт класичного узвару (фото: кадр з відео)

З родзинками

Інгредієнти:

  • сушені яблука - 150 г
  • сушні груші - 150 г
  • чорнослив - 100 г
  • родзинки - 50 г
  • мед та цукор - 2-3 ст. л (за бажанням)
  • вода - 2 л
  • 1 паличка кориці або кілька гвоздик (для аромату)
  • цедра апельсина або лимона (за бажанням)

Промийте всі сухофрукти під проточною водою, щоб видалити пил і бруд. Якщо сухофрукти дуже тверді, залийте їх теплою водою на 10-15 хвилин.

У каструлю налийте 2 літри холодної води й доведіть її до кипіння. Спочатку додайте сушені груші та яблука і варіть 15 хвилин.

Додайте чорнослив і родзинки, а також паличку кориці або кілька гвоздик. Варіть ще 5-7 хвилин.

Зніміть узвар з вогню, додайте мед або цукор і ретельно перемішайте.

Узвар з імбиром

Інгредієнти:

  • сушений інжир - 6-8 шт.
  • сушні фініки - 8-10 шт.
  • сушений чебрець - 1 жменя
  • свіжа м'ята - 1 пучок
  • імбир - свіжий або сушений
  • ромашка - 1 пакетик
  • вода - 2 л

В каструлю налийте воду, додайте промити фініки та інжир і доведіть до кипіння. Після цього додайте чебрець, ромашку, дрібно порізаний імбир та промиту м’яту.

Варіть близько 10-15 хв. Потім ще залиште настоюватись і можна насолоджуватися.

Смак дитинства: 5 рецептів узвару на Маковія, який готували наші бабусіУзвар з імбиром (фото: cookpad.com)

Узвар з шипшиною

Інгредієнти:

  • сушені яблука та груші - 150 г
  • чорнослив або курага - 50-100 г
  • шипшина - 50 г
  • вода - 2,5 л
  • мед або цукор - 2 ст.л

Шипшину потрібно залити окропом окремо, накрити та залишити на 10-15 хв. Це допоможе пом’якшити шкірку та зберегти вітаміни.

Сухофрукти добре промийте в теплій воді кілька разів. У каструлю налийте воду та доведіть до кипіння.

Додайте яблука та груші і варіть 10-15 хв. Потім додайте чорнослив або курагу і варіть ще 5 хвилин. Влийте ще настій шипшини (разом із ягодами або проціджений, за бажанням). Варіть ще 5-7 хвилин, вимкніть вогонь і залиште настоюватись.

Узвар з вишнями

Інгредієнти:

  • яблука, персики, вишні, абрикос, груша, слива - кожного по 100 г
  • вода - 3 л
  • мед квітковий - за бажанням

Спочатку сухофрукти насипте їх на друшляк і добре промийте під проточною водою.

Промиті сухофрукти перекладіть в каструлю для варіння узвару. Залийте водою і поставте на великий вогонь. Доведіть узвар до кипіння і залиште настоюватись.


Смак дитинства: 5 рецептів узвару на Маковія, який готували наші бабусіРецепт узвару з вишнями (фото: culture.pl)

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Smachnoho, Cookpad та "Готуй і смакуй".

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Напої
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку