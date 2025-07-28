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Коли Маковія в Україні за новим календарем: точна дата

Понеділок 28 липня 2025 13:44
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Коли Маковія в Україні за новим календарем: точна дата У народі свято Маковія називають також "першим" або Медовим Спасом (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Вже цього тижня українці відзначатимуть важливе православне свято - Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, встановлене на честь Спасителя. В народі воно отримало назву Маковія, а також "перший" чи Медовий Спас.

Докладніше про те, коли саме святкувати Маковія цього року, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

На яку дату припадає свято Маковія і що роблять у цей день

Після того як Православна церква України (ПЦУ) перейшла зі "старого" (юліанського), на "новий" (новоюліанський) церковний календар, дати всіх неперехідних або ж "нерухомих" свят змістились на 13 днів раніше.

Через це змінило свою дату й свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, присвячене Спасителю.

У народній традиції цей день отримав назву Маковія, "перший" (з огляду на черговість у календарі), Медовий Спас або ж Спас на воді.

Вважається, що це пов'язано з давньою традицією приносити до храму на це свято мед, мак, а також інші плоди, які достигають у цей час, - задля подяки Богові за благословення врожаєм.

Раніше (за "старим" стилем) свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього припадало на 14 серпня. Отже, за новим церковним календарем віряни відзначатимуть його у п'ятницю, 1 серпня.

Коли Маковія в Україні за новим календарем: точна датаЦього року свято Маковія українці відзначатимуть 1 серпня (скриншот: pomisna.info)

У цей день українці відвідують храми, де освячують мед (нового врожаю), мак, воду, а також спеціально складені букети з польових квітів (найчастіше - з додаванням дозрілих макових головок) - "маковійчики".

"У молитві на освячення плодів лунають прохання за здоров'я тих, хто працював коло них", - пояснили раніше у прес-службі ПЦУ.

У народній традиції на свято Маковія заведено пекти макові пироги та готувати інші страви з додаванням маку чи меду.

Варто зазначити також, що з цього дня починається третій в році (після Великого й Петрового) багатоденний піст - Успенський (який завершується 14 серпня - у день передсвята Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії).

Нагадаємо, раніше у ПЦУ розвінчали поширений міф про людську долю й нагадали про найбільший Божий дар і вчення про Божий Промисел.

Крім того, українцям пояснили, хто такі біси, як з ними боротись, і чи варто боятися прокльонів.

Читайте також про всі церковні свята у серпні 2025 року за новим календарем.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Православний церковний календар новоюліанський 2025, прес-служба Православної Церкви України (ПЦУ), Wikipedia.

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