Мед на Маковія: 4 категорії людей, яким не можна їсти цей продукт

1 серпня за церковним календарем відзначається свято Маковія . Заведено освячувати та їсти мед, але для деяких людей цей солодкий продукт може бути небезпечним для здоров’я.

РБК-Україна повідомляє про категорії людей, яким краще уникати меду в раціоні.

Немовлята до 12 місяців

Категорично не варто давати мед дітям до 1 року через ризик дитячого ботулізму - небезпечного захворювання, спричиненого спорами Clostridium botulinum. Спроби термічної обробки (приготування у випічці, пастеризація) не усувають цей ризик.

Імунна система немовлят ще не здатна впоратися з цими спорами, тому меду категорично не повинно бути у їхньому раціоні.

Люди з тяжкими алергіями

Алергія на пилок, прополіс чи продукти бджільництва може призвести до серйозних реакцій (висипання, набряк, анафілаксія).

Особливо слід бути обережним при наявності алергії на укус бджіл через можливу перехресну реакцію гаптенів і білків у меді.

При певних захворювань ШКТ

Пацієнти, які перенесли кишкові чи шлункові операції, або мають захворювання типу хвороби Крона, можуть важче обробляти бактерійні спори, що містяться у меді.

Перед вживанням варто проконсультуватись з лікарем.

Діабетики або люди з надмірною вагою

Мед - це концентровані прості цукри, які швидко підвищують рівень глюкози. Він може перешкоджати контролю ваги або погіршувати метаболічний стан у людей з інсулінорезистентністю чи діабетом.

Варто знати, що мед - це калорійний продукт (300 ккал на 100 г). Надмірне вживання може сприяти набору ваги, особливо якщо не враховувати його в загальному калоражі.

Варто обмежувати або замінити на менш калорійні солодощі.

Ознаки, що організм не може перетравлювати мед

Загальні ознаки того, що мед вам не підходить або не перетравлюється належним чином:

здуття живота

діарея або розлад шлунка

нудота або дискомфорт у шлунку

висип, свербіж, закладеність носа

втома або сонливість після вживання

печія або кислотний рефлюкс

Що робити: