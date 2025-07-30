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Праздник Маковея уже скоро: названы категории людей, которым нельзя есть мак

Среда 30 июля 2025 10:32
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Праздник Маковея уже скоро: названы категории людей, которым нельзя есть мак Фото: Кому нельзя есть мак (Кадр из видео)
Автор: Людмила Жукова

1 августа украинцы будут праздновать Маковея, или Первый Спас. Традиционно на стол подают шулики, пироги и рулеты с маком. Однако, есть люди, кому мак употреблять очень не желательно.

РБК-Украина рассказывает о категориях людей, кому мак стоит употреблять очень осторожно.

Мак, который является символом этого дня, содержит не только кальций, клетчатку и полезные жиры, но и алкалоиды, которые могут влиять на организм. Кому же стоит воздержаться от традиционных блюд?

Кому мак противопоказан?

Эксперты выделяют несколько групп риска, для которых употребление мака, особенно в больших количествах, может иметь негативные последствия.

Дети до 3 лет

Пищеварительная система малышей еще не готова к такой пище. Во-первых, мелкие семена могут создать риск аспирации (попадания в дыхательные пути). Во-вторых, даже минимальное содержание алкалоидов может нежелательным образом повлиять на незрелую нервную систему ребенка, вызвав излишнюю сонливость или возбужденность.

Люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

Мак богат жирами и грубой клетчаткой. Это создает дополнительную нагрузку на органы пищеварения. Людям, страдающим панкреатитом, гастритом в стадии обострения, желчнокаменной болезнью или дивертикулитом, стоит полностью отказаться от блюд с маком, чтобы не спровоцировать приступ боли или ухудшение состояния.

Аллергики

Хотя аллергия на мак встречается нечасто, она существует. Если вы склонны к пищевым аллергиям, вводите мак в рацион с осторожностью. Симптомы могут включать зуд, высыпания на коже, отек слизистых оболочек и расстройства пищеварения.

Люди, принимающие определенные лекарства

Это крайне важный пункт. Алкалоиды в маке могут взаимодействовать с некоторыми медикаментами, в частности с обезболивающими (особенно опиоидными), седативными препаратами и снотворными, усиливая их эффект. Это может привести к чрезмерной сонливости и заторможенности реакций. Перед употреблением обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Пожилые люди пожилого возраста

С возрастом часто появляются проблемы с пищеварением и хронические заболевания. Из-за высокой жирности и нагрузки на кишечник, людям старшего возраста рекомендуется ограничить количество мака в рационе.

Для здорового взрослого человека кусочек макового рулета не навредит, а наоборот, принесет пользу. Главное во всем знать меру. Небольшое количество мака обогатит организм кальцием, магнием и полезными омега-кислотами.

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При написании материала использовались следующие источники: Medical Today, Mayo Clinic, Wikipedia.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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