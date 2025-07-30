5 смачних страв, які обов'язково треба приготувати на Маковія

1 серпня за церковним календарем відзначається свято Маковія , або, як його ще називають, Медовий Спас. Цей день знаменує початок Успенського посту і є великим святом, пов'язаним з медом, маком, квітами та водою. За традицією на Маковія готують особливі страви, в яких обов'язково присутній мак.

Які 5 смачних страв потрібно приготувати на Маковія, щоб відчути дух свята, розповідає РБК-Україна.

Шулики з маком

Це, мабуть, найвідоміша та найтрадиційніша страва на Маковія. Вона складається з двох частин: тонких коржів, які ламають на шматочки, та солодкої макової заливки.

Як приготувати:

Замісіть просте прісне тісто з борошна, води та невеликої кількості солі.

Розкатайте його в тонкий пласт і запечіть у духовці до золотистого кольору.

Готові коржі поламайте на невеликі шматочки.

Для заливки запарте мак окропом, дайте настоятися, а потім розітріть його в макітрі з цукром. Додайте трохи меду та кип'яченої води, щоб отримати рідку суміш.

Залийте шматочки коржів маковою сумішшю і дайте настоятися, щоб вони добре просочилися.

Шулики виходять ніжними, соковитими та неймовірно ароматними.

Вареники з маком

Вареники - улюблена страва багатьох українців, а на Маковія їх готують з особливою начинкою.

Як приготувати:

Замісіть тісто для вареників на воді або кефірі.

Приготуйте начинку: запарте мак, розітріть його з цукром та додайте трохи меду.

Зліпіть вареники, начинивши їх маковою масою.

Відваріть у підсоленій воді до готовності.

Подавайте гарячі вареники зі сметаною або масляним соусом.

Маківник (рулет з маком)

Маківник - це класична випічка, що ідеально підходить для святкового столу. Ніжне дріжджове тісто та щедра макова начинка створюють незабутній смак.

Як приготувати:

Замісіть дріжджове тісто на молоці, яйцях та цукрі. Дайте йому підійти.

Приготуйте начинку: запарте мак, розітріть його з цукром, додайте мед, горіхи та родзинки за бажанням.

Розкатайте тісто, викладіть начинку і щільно згорніть у рулет.

Випікайте в духовці до рум'яної скоринки.

Готовий рулет можна прикрасити цукровою пудрою.

Пиріжки з маком та вишнями

Поєднання маку та вишні - це справжня класика. Кисло-солодкий смак вишні чудово доповнює ніжну макову начинку.

Як приготувати:

Приготуйте дріжджове тісто, як для пиріжків.

Зробіть начинку: змішайте розтертий мак з цукром та додайте вишні без кісточок.

Сформуйте пиріжки та запечіть їх у духовці або посмажте на олії.

Ці пиріжки стануть чудовим частуванням для всієї родини.

Медова кутя з маком

Хоча кутю зазвичай готують на Різдво, на Маковія її готують у спрощеному варіанті, як символ достатку.

Як приготувати:

Зваріть пшеницю або рис.

Окремо запарте мак, розітріть його з цукром і додайте мед.

Змішайте кашу з маково-медовою сумішшю.

За бажанням додайте горіхи, родзинки та сухофрукти.

Ця страва є символом свята йі обов'язково має бути на святковому столі.