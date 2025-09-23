ua en ru
Свитолина заявлением о завершении выступлений неожиданно закрыла сезон: что известно

Вторник 23 сентября 2025 17:07
Свитолина заявлением о завершении выступлений неожиданно закрыла сезон: что известно Фото: Элина Свитолна (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Первая ракетка Украины Элина Свитолина объявила о досрочном завершении выступлений в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсменки.

Заявление Свитолиной

"В последнее время я не чувствую себя собой. Я не в должном эмоциональном состоянии и не чувствую готовности играть, поэтому заканчиваю сезон уже сейчас", - пояснила Свитолина.

Элина подчеркнула, что чувствовать усталость - естественно, и именно поэтому она берет паузу для восстановления.

"Не каждый день должен быть продуктивным, сильным или полным энергии. Некоторые дни бывают тяжелыми - и это не делает меня слабой. Это означает лишь, что я человек, которому нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать, дышать и просто быть", - пояснила первая ракетка Украины.

Свитолина отметила, что планирует вернуться на корт только тогда, когда будет полностью готова.

"Я даю себе пространство, необходимое для исцеления и восстановления сил. И когда снова выйду на корт, хочу бороться изо всех сил и показать себя с лучшей стороны - для болельщиков, для тенниса и для себя", - резюмировала она.

Таким образом, Свитолина пропустит не только турнир WTA 1000 в Пекине, о чем сообщалось ранее, но и не выйдет на корт до завершения сезона-2025.

Возвращение теннисистки следует ожидать в начале 2026 года, когда начнется подготовка к Открытому чемпионату Австралии.

Отметим, что в прошлом сезоне Свитолина также досрочно завершила сезон в сентябре.

Элина Свитолина в сезоне-2025

Этот год Элина Свитолина начала на 29-й строчке мирового рейтинга, а в мае впервые с января 2022 года вернулась в топ-15. Сейчас украинка занимает 13-ю позицию.

В сезоне-2025 Свитолина дважды играла в четвертьфинале турниров Grand Slam - на Australian Open и "Ролан Гаррос". Трижды добиралась до этой же стадии на соревнованиях WTA 1000 (Индиан-Уэллс, Рим, Монреаль) и сыграла в полуфинале "тысячника" в Мадриде.

Также Элина выиграла один титул - WTA 250 в Руане.

Всего в течение года лидер отечественного тенниса сыграла в рамках соревнований WTA 51 матч и одержала 36 побед.

Кроме того, Свитолина помогла сборной Украины впервые в истории дойти до полуфинала Кубка Билли Джин Кинг.

Ранее мы сообщили о позициях украинок в обновленном рейтинге WTA.

Также читайте, с кем сыграет мужская сборная Украины в Кубке Дэвиса-2026.

