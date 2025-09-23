Битва за Першу світову групу: відомо з ким зіграє Україна у Кубку Девіса-2026
Міжнародна федерація тенісу оголосила результати жеребкування плейоф Першої світової групи Кубка Девіса-2026.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародної федерації тенісу.
Україна пробилася у плейоф
Україна здобула право зіграти у плейоф Першої світової групи завдяки перемозі над Домініканською Республікою (4:0) у вересні цього року.
Перед жеребкуванням українці посідали останнє місце серед сіяних команд.
Хто став суперником
За підсумками жеребкування збірна України отримала у суперники Люксембург. Матчева зустріч відбудеться 6-8 лютого 2026 року на кортах у Люксембурзі.
У разі перемоги над суперником українці повернуться у Першу світову групу, тоді як поразка означатиме виліт назад у Другу.
Що відомо про збірну Люксембургу
- Займає 43-тє місце у світовому рейтингу (Україна – 41-ша).
- У вересні 2025 року поступилася Чилі (0:4) у Першій світовій групі.
- Торік виступала у Другій групі, але завдяки перемозі над Новою Зеландією піднялася вище.
- Найрейтинговіший гравець – Кріс Родеш (181-ша ракетка світу).
Пари плейоф Першої світової групи Кубка Девіса-2026
- Люксембург - Україна
- Гонконг - Фінляндія
- Швейцарія - Туніс
- Китай - Португалія
- Китайський Тайбей - Ліван
- Нова Зеландія - Боснія і Герцеговина
- Казахстан - Монако
- Ізраїль - Литва
- Словенія - Туреччина
- Єгипет - Польща
- Марокко - Колумбія
- Греція - Мексика
- Парагвай - Румунія
Нагадаємо, у вересні збірна України впевнено обіграла Домініканську Республіку у плейоф Другої світової групи Кубка Девіса з рахунком 4:0.
