Битва за Першу світову групу: відомо з ким зіграє Україна у Кубку Девіса-2026

Вівторок 23 вересня 2025 16:21
Битва за Першу світову групу: відомо з ким зіграє Україна у Кубку Девіса-2026 Збірна України з тенісу (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Катерина Урсатій

Міжнародна федерація тенісу оголосила результати жеребкування плейоф Першої світової групи Кубка Девіса-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міжнародної федерації тенісу.

Україна пробилася у плейоф

Україна здобула право зіграти у плейоф Першої світової групи завдяки перемозі над Домініканською Республікою (4:0) у вересні цього року.

Перед жеребкуванням українці посідали останнє місце серед сіяних команд.

Хто став суперником

За підсумками жеребкування збірна України отримала у суперники Люксембург. Матчева зустріч відбудеться 6-8 лютого 2026 року на кортах у Люксембурзі.

У разі перемоги над суперником українці повернуться у Першу світову групу, тоді як поразка означатиме виліт назад у Другу.

Що відомо про збірну Люксембургу

  • Займає 43-тє місце у світовому рейтингу (Україна – 41-ша).
  • У вересні 2025 року поступилася Чилі (0:4) у Першій світовій групі.
  • Торік виступала у Другій групі, але завдяки перемозі над Новою Зеландією піднялася вище.
  • Найрейтинговіший гравець – Кріс Родеш (181-ша ракетка світу).

Пари плейоф Першої світової групи Кубка Девіса-2026

  • Люксембург - Україна
  • Гонконг - Фінляндія
  • Швейцарія - Туніс
  • Китай - Португалія
  • Китайський Тайбей - Ліван
  • Нова Зеландія - Боснія і Герцеговина
  • Казахстан - Монако
  • Ізраїль - Литва
  • Словенія - Туреччина
  • Єгипет - Польща
  • Марокко - Колумбія
  • Греція - Мексика
  • Парагвай - Румунія

Нагадаємо, у вересні збірна України впевнено обіграла Домініканську Республіку у плейоф Другої світової групи Кубка Девіса з рахунком 4:0.

Раніше ми повідомляли, що друга ракетка світу Карлос Алькрас здолав лідера світового тенісу Янніка Сіннера у фіналі відкритого чемпіонату США.

Також розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.

