Світоліна пропустить WTA 1000 у Пекіні: хто замінить українку

Вівторок 23 вересня 2025 12:01
UA EN RU
Світоліна пропустить WTA 1000 у Пекіні: хто замінить українку Еліна Світолна (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Українська тенісистка Еліна Світоліна не візьме участі в турнірі серії WTA 1000 у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Чому Світоліна не зіграє в Пекіні

Про зняття першої ракетки України стало відомо з оновленої сітки змагань на сайті WTA. Коли саме спортсменка отримала пошкодження, не уточнюється.

Але, як повідомляє сайт "Великий теніс України", причиною стала травма стегна.

Востаннє вона виходила на корт у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де поступилася у трьох сетах.

У столиці Китаю Світоліна мала розпочати боротьбу з другого кола та зустрітися з переможницею матчу між німкенею Татьяною Марією (44-та ракетка світу) та чешкою Маріє Боузковою (52-га ракетка світу).

Її місце у сітці посяде польська тенісистка Магда Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву.

Як виступатимуть інші українки

Таким чином, на турнірі WTA 1000 у Пекіні зіграють три представниці України.

Марта Костюк (28) та Даяна Ястремська (31) розпочнуть з другого кола, а Юлія Стародубцева (86) стартує з першого.

Світоліна востаннє брала участь у турнірі в Пекіні у 2019 році та дійшла до чвертьфіналу, де програла нідерландці Кікі Бертенс у двох сетах.

Подальші плани Світоліної

Попри пропуск змагань у Пекіні, українка залишається у заявочному списку на турнір WTA 1000 у китайському Ухані (6-12 жовтня), а також на турнір WTA 500 у Нінбо, які відбудуться вже наступного місяця.

Раніше ми повідомили про позиції українок у оновленому рейтингу WTA.

Також розповіли, скільки призових отримала збірна України на Кубку Біллі Джин Кінг.

