Курс долара Економіка Авто Tech

Світло відключатимуть у всіх областях: "Укренерго" визначилось з графіками на 23 січня

Фото: 23 січня обмеження будуть застосовувати по всій території України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 23 січня, погодинні відключення світла діятимуть в усіх областях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра для побутових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

Зазначається, що причиною відключень електроенергії є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

"Укренерго" закликало всіх українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, в ніч на 20 січня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Унаслідок удару були пошкоджені енергетичні об'єкти.

В середу, 21 січня, енергетики змогли заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після російської атаки, але ситуація з електрикою все одно залишається складною.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчим часом Київ перейде від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

В ніч на сьогодні РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах. Зафіксовані знеструмлення в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Крім того, внаслідок нічної атаки місто Чорноморськ на Одещині залишилось без електропостачання та опалення.

Внаслідок критичного дефіциту потужності у більшості областей України наразі запроваджені аварійні знеструмлення.

Детальніше про регіони з графіками та екстреними відключеннями - у матеріалі РБК-Україна.

