Світло відключатимуть у всіх областях: "Укренерго" визначилось з графіками на 23 січня

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, в ніч на 20 січня росіяни завдали масованого комбінованого удару по Україні. Унаслідок удару були пошкоджені енергетичні об'єкти.

В середу, 21 січня, енергетики змогли заживити всі об'єкти критичної інфраструктури Києва після російської атаки, але ситуація з електрикою все одно залишається складною.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пообіцяв, що найближчим часом Київ перейде від екстрених відключень електроенергії до жорстких, але прогнозованих графіків.

В ніч на сьогодні РФ знову атакувала енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах. Зафіксовані знеструмлення в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Крім того, внаслідок нічної атаки місто Чорноморськ на Одещині залишилось без електропостачання та опалення.

Внаслідок критичного дефіциту потужності у більшості областей України наразі запроваджені аварійні знеструмлення.

Детальніше про регіони з графіками та екстреними відключеннями - у матеріалі РБК-Україна.