RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Свет будут отключать во всех областях: "Укрэнерго" определилось с графиками на 23 января

Фото: 23 января ограничения будут применять по всей территории Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В пятницу, 23 января, почасовые отключения света будут действовать во всех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Завтра для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, а для промышленных - графики ограничения мощности.

Отмечается, что причиной отключений электроэнергии являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" призвало всех украинцев экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

 

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в ночь на 20 января россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. В результате удара были повреждены энергетические объекты.

В среду, 21 января, энергетики смогли оживить все объекты критической инфраструктуры Киева после российской атаки, но ситуация с электричеством все равно остается сложной.

Министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшее время Киев перейдет от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

В ночь на сегодня РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. Зафиксированы обесточивания в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в результате ночной атаки город Черноморск Одесской области остался без электроснабжения и отопления.

Вследствие критического дефицита мощности в большинстве областей Украины сейчас введены аварийные обесточивания.

Подробнее о регионах с графиками и экстренными отключениями - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия