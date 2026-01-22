Свет будут отключать во всех областях: "Укрэнерго" определилось с графиками на 23 января

Ситуация со светом в Украине

Напомним, в ночь на 20 января россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине. В результате удара были повреждены энергетические объекты.

В среду, 21 января, энергетики смогли оживить все объекты критической инфраструктуры Киева после российской атаки, но ситуация с электричеством все равно остается сложной.

Министр энергетики Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшее время Киев перейдет от экстренных отключений электроэнергии к жестким, но прогнозируемым графикам.

В ночь на сегодня РФ снова атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах. Зафиксированы обесточивания в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в результате ночной атаки город Черноморск Одесской области остался без электроснабжения и отопления.

Вследствие критического дефицита мощности в большинстве областей Украины сейчас введены аварийные обесточивания.

Подробнее о регионах с графиками и экстренными отключениями - в материале РБК-Украина.