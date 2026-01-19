ua en ru
Пн, 19 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Світло відключатимуть в усіх областях: в "Укренерго" попередили про графіки на 20 січня

Україна, Понеділок 19 січня 2026 18:07
UA EN RU
Світло відключатимуть в усіх областях: в "Укренерго" попередили про графіки на 20 січня Фото: обмеження 20 січня торкнуться всіх областей (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У вівторок, 20 січня, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових - графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" нагадали, що причиною запровадження таких заходів є наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Дізнатися про зміни у часі та обсязі застосування відключень можна на офіційних сторінках обленерго або ДТЕК.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона з'являтиметься за графіком.

Ситуація в енергетиці України

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 19 січня, росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області: пошкоджено п’ять ключових об’єктів, без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.

В Одесі також сильно понівечений енергооб’єкт ДТЕК після нічної атаки російських безпілотників.

Станом на ранок, 19 січня, без електропостачання залишалися споживачі в Чернігівській, Одеській, Сумській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Раніше, 14 січня український президент Володимир Зеленський заявив, що через масштабні наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні було ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетичній сфері.

Вже 16 січня Кабінет міністрів затвердив оновлені правила, які передбачають можливість пом’якшення комендантської години в окремих населених пунктах та громадах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці.

У суботу, 17 січня, Зеленський заявив, що українська розвідка має дані про підготовку нових російських ударів по енергооб’єктах та інфраструктурі України.

Згідно з інформацією ГУР, Кремль розглядає, зокрема, можливі атаки на підстанції атомних електростанцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
Новини
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
НС в енергетиці може тривати до кінця опалювального сезону, - експерт
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу