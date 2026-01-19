Свет будут отключать во всех областях: в "Укрэнерго" предупредили о графиках на 20 января

Во вторник, 20 января, во всех областях Украины будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Кроме того, украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию, когда она будет появляться по графику.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать об изменениях во времени и объеме применения отключений можно на официальных страницах облэнерго или ДТЭК.

В "Укрэнерго" напомнили, что причиной введения таких мер являются последствия массированных комбинированных ударов России по энергетическим объектам Украины.

В течение суток для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений , а для промышленных - графики ограничения мощности .

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, в ночь на сегодня, 19 января, россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области: повреждены пять ключевых объектов, без электроснабжения остались десятки тысяч потребителей.

В Одессе также сильно изуродован энергообъект ДТЭК после ночной атаки российских беспилотников.

По состоянию на утро, 19 января, без электроснабжения оставались потребители в Черниговской, Одесской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее, 14 января украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из-за масштабных последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине было принято решение ввести чрезвычайное положение в энергетической сфере.

Уже 16 января Кабинет министров утвердил обновленные правила, которые предусматривают возможность смягчения комендантского часа в отдельных населенных пунктах и общинах, где введена чрезвычайная ситуация в энергетике.

В субботу, 17 января, Зеленский заявил, что украинская разведка имеет данные о подготовке новых российских ударов по энергообъектам и инфраструктуре Украины.

Согласно информации ГУР, Кремль рассматривает, в частности, возможные атаки на подстанции атомных электростанций.