РФ вночі пошкодила п’ять енергооб’єктів на Чернігівщині: знеструмлені десятки тисяч людей
У ніч на понеділок, 19 січня, російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок атаки пошкоджено п’ять ключових енергооб’єктів, без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".
"Протягом ночі росіяни пошкодили аж 5 важливих енергооб’єктів у Чернігівській області. Знеструмлені десятки тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися", - йдеться у повідомленні.
Енергетики зазначають, що ремонтні бригади працюють у складних умовах і роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.
В "Укренерго" підтвердили удари по кількох регіонах
В "Укренерго" уточнили, що протягом минулої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу в кількох регіонах України.
Станом на ранок знеструмлені споживачі зафіксовані у:
- Чернігівській області;
- Одеській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області.
Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.
Аварійні відключення та обмеження споживання
Через пошкодження енергооб’єктів та загальну складну ситуацію в енергосистемі у частині областей застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень у таких регіонах тимчасово не діють.
В "Укренерго" наголошують, що аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації. Українців закликають стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго.
Обстріли Чернігівщини
У ніч на 5 січня російські війська здійснили комбінований удар по Чернігову, внаслідок чого зазнала значних пошкоджень цивільна інфраструктура міста.
Також нагадаємо, що 12 січня під час обстрілу Новгород-Сіверського району Чернігівської області було уражено важливий об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це в громадах району виникли перебої з електропостачанням.
Крім того, напередодні в Чернігівській області внаслідок чергової атаки російських окупантів знову постраждав енергооб’єкт, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів регіону.