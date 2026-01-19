РФ вночі пошкодила п’ять енергооб’єктів на Чернігівщині: знеструмлені десятки тисяч людей

У ніч на понеділок, 19 січня, російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок атаки пошкоджено п’ять ключових енергооб’єктів, без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

"Протягом ночі росіяни пошкодили аж 5 важливих енергооб’єктів у Чернігівській області. Знеструмлені десятки тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що ремонтні бригади працюють у складних умовах і роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

В "Укренерго" підтвердили удари по кількох регіонах

В "Укренерго" уточнили, що протягом минулої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу в кількох регіонах України.

Станом на ранок знеструмлені споживачі зафіксовані у:

Чернігівській області;

Одеській області;

Сумській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Аварійні відключення та обмеження споживання

Через пошкодження енергооб’єктів та загальну складну ситуацію в енергосистемі у частині областей застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень у таких регіонах тимчасово не діють.

В "Укренерго" наголошують, що аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації. Українців закликають стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго.