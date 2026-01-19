ua en ru
РФ вночі пошкодила п’ять енергооб’єктів на Чернігівщині: знеструмлені десятки тисяч людей

Україна, Понеділок 19 січня 2026 11:00
РФ вночі пошкодила п’ять енергооб’єктів на Чернігівщині: знеструмлені десятки тисяч людей Ілюстративне фото: РФ вночі пошкодила п’ять енергооб’єктів на Чернігівщині (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч на понеділок, 19 січня, російські війська завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок атаки пошкоджено п’ять ключових енергооб’єктів, без електропостачання залишилися десятки тисяч споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Чернігівобленерго".

"Протягом ночі росіяни пошкодили аж 5 важливих енергооб’єктів у Чернігівській області. Знеструмлені десятки тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням, однак через безпекову ситуацію цей процес може затягнутися", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що ремонтні бригади працюють у складних умовах і роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути світло в оселі.

В "Укренерго" підтвердили удари по кількох регіонах

В "Укренерго" уточнили, що протягом минулої доби ворог атакував енергетичну інфраструктуру одразу в кількох регіонах України.

Станом на ранок знеструмлені споживачі зафіксовані у:

  • Чернігівській області;
  • Одеській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області.

Аварійно-відновлювальні роботи розпочаті всюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Аварійні відключення та обмеження споживання

Через пошкодження енергооб’єктів та загальну складну ситуацію в енергосистемі у частині областей застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень у таких регіонах тимчасово не діють.

В "Укренерго" наголошують, що аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації. Українців закликають стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго.

Обстріли Чернігівщини

У ніч на 5 січня російські війська здійснили комбінований удар по Чернігову, внаслідок чого зазнала значних пошкоджень цивільна інфраструктура міста.

Також нагадаємо, що 12 січня під час обстрілу Новгород-Сіверського району Чернігівської області було уражено важливий об’єкт енергетичної інфраструктури. Через це в громадах району виникли перебої з електропостачанням.

Крім того, напередодні в Чернігівській області внаслідок чергової атаки російських окупантів знову постраждав енергооб’єкт, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів регіону.

