Світло відключатимуть в усіх областях: "Укренерго" попередило про графіки на 9 січня

У п'ятницю, 9 січня, відключення світла за графіками для побутових споживачів діятимуть в усіх областях України. Крім того, обмеження також діятимуть і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Українців також закликали ощадливо користуватись електроенергією після того, як вона з'являється за графіками.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у заяві.

"Укренерго" повідомило, що причиною відключень електроенергії за графіками є наслідки масованих комбінованих обстрілів української енергетики.

Ситуація в енергосистемі

Нагадаємо, РФ продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

Станом на вечір 8 січня близько 500 тисяч родин на Дніпропетровщині залишаються без світла. Усі міські лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили ще на два дні.

Зазначимо, енергетикам вдалось повністю повернути світло для жителів Запорізької області, але громадян закликають не користуватись потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії.

Як розповів секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко, ситуація в енергосистемі України є складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Тим часом голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко пояснив, що похолодання до -23 градусів саме по собі не є критичним фактором для енергосистеми України. Основною загрозою для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли енергетики.