Свет будут отключать во всех областях: "Укрэнерго" предупредило о графиках на 9 января

В пятницу, 9 января, отключения света по графикам для бытовых потребителей будут действовать во всех областях Украины. Кроме того, ограничения также будут действовать и для промышленности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Украинцев также призвали экономно пользоваться электроэнергией после того, как она появляется по графикам.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Ситуация в энергосистеме

Напомним, РФ продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По состоянию на вечер 8 января около 500 тысяч семей на Днепропетровщине остаются без света. Все городские больницы Днепра перевели на автономное питание от генераторов, а школьные каникулы продлили еще на два дня.

Отметим, энергетикам удалось полностью вернуть свет для жителей Запорожской области, но граждан призывают не пользоваться мощными бытовыми приборами из-за дефицита электроэнергии.

Как рассказал секретарь Министерства энергетики Украины Сергей Суярко, ситуация в энергосистеме Украины является сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

Между тем председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснил, что похолодание до -23 градусов само по себе не является критическим фактором для энергосистемы Украины. Основной угрозой для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы энергетики.