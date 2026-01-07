Що зараз загрожує енергосистемі України: відповідь Міненерго

Станом на ранок 7 січня ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час брифінгу заявив секретар Міністерства енергетики України Сергій Суярко.

За його словами, вночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі в регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи. Водночас у місті Славутич, яке зазнало ворожої атаки напередодні, електропостачання повністю відновлено. Через пошкодження, спричинені попередніми ракетно-дроновими ударами, оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження в Одеській області. Там також тривають аварійно-відновлювальні роботи. "В частині найбільш енергодефіцитних регіонів ситуація покращується. Це стало можливим завдяки роботі ремонтних бригад, та перегляду фактичних приліків об 'єктів критичної інфраструктури", - зазначив він. Окрім цього, станом на ранок через негоду зафіксовано знеструмлення споживачів у Київській та Закарпатській областях. У Міненерго також звернули увагу на фактор погоди. З наближенням морозів і зниженням температури зростає споживання електроенергії, що створює додаткове навантаження на енергосистему. "Проте основна загроза зараз - не морози, а удари ворога, які можуть призвести до тривалих та складних наслідків для споживачів. Закликаємо громадян до ощадливого споживання електроенергії", - наголосив Суярко.