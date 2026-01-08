Павлоград у темряві: ремонтам заважають постійні тривоги й загроза атак

На Дніпропетровщині продовжують повертати світло після ворожого обстрілу, найскладнішою є ситуація у Павлограді. Там роботам заважають постійні повітряні тривоги і загроза нових ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram .

З ночі електропостачання відновлено майже для 350 тисяч домівок, близько 500 тисяч родин досі залишаються без світла.

ДТЕК зазначає, що світло після обстрілів повернули ще 150 тисячам родин Дніпропетровщини.

"Критична інфраструктура регіону працює з електрикою. Виняток - Павлоград, де роботи ускладнюються постійними тривогами та загрозою атак", - йдеться у заяві.

Атака РФ на Дніпропетровщину та Запоріжжя

Нагадаємо, в середу, 7 січня, РФ завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, внаслідок чого обидві області повністю залишилися без електропостачання.

Мешканців закликали завчасно зробити запаси води, а для підтримки населення та забезпечення базових потреб почали розгортати "пункти незламності".

Усі міські лікарні Дніпра перевели на автономне живлення від генераторів, а шкільні канікули продовжили ще на два дні.

Крім того, росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення. Удари були завдані по кількох локаціях. На Дніпропетровщині понад мільйон абонентів залишаються без тепла та води.

Зазначимо, енергетикам вдалось повністю повернути світло для жителів Запорізької області, але громадян закликають не користуватись потужними побутовими приладами через дефіцит електроенергії.

Детальніше про ситуацію зі світлом, водою та теплом після ударів РФ у двох областях - читайте у матеріалі РБК-Україна.