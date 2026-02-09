Світло та Wi-Fi 24/7: у Києві ще одне відділення "Нової пошти" стало цілодобовим (адреси)

На Лівому березі Києва ще одне відділення "Нової пошти" почало працювати цілодобово. Йдеться про відділення №221 на Троєщині, яке відтепер функціонує як пункт незламності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
У компанії зазначили, що через ускладнення ситуації на Лівому березі було ухвалено рішення перевести відділення №221 у цілодобовий режим роботи. Тут можна зігрітися, перепочити, підзарядити гаджети та скористатися Wi-Fi у будь-який час доби.
Загалом усі відділення "Нової пошти" працюють як пункти незламності, а 11 відділень у Києві відкриті цілодобово.
У таких відділеннях облаштовані додаткові місця для сидіння, обігрівачі, пледи, подовжувачі, чайники та кулери з водою. Також встановлені інвертори з низьким рівнем шуму для роботи вночі, ширми та укриття.
Тут можна:
Правий берег:
Лівий берег:
У "Новій пошті" наголошують, що цілодобові відділення залишатимуться доступними для киян стільки, скільки буде потрібно, аби люди мали змогу отримати базові послуги та підтримку у складних умовах.
Раніше РБК-Україна писало про відкриття додаткових цілодобових пунктів обігріву на Лівому березі Києва, облаштованих у школах Дарницького та Дніпровського районів.
Крім того, у Деснянському районі Києва частина супермаркетів перейшла на цілодобовий режим і фактично працює як пункти незламності. У магазинах можна не лише купити продукти, а й зігрітися, перепочити та підзарядити гаджети, навіть під час відключень електроенергії.
Також ми розповідали, що сервіс Uklon із 7 лютого запустив цілодобову роботу ще у семи містах, збільшивши загальну кількість населених пунктів із режимом 24/7 до 26. Водночас скористатися таксі вночі можна лише за визначених умов, зокрема під час комендантської години - за наявності перепусток (із винятками для Києва та Ужгорода).