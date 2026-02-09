Світло та Wi-Fi 24/7: у Києві ще одне відділення "Нової пошти" стало цілодобовим (адреси)

Що змінилося

У компанії зазначили, що через ускладнення ситуації на Лівому березі було ухвалено рішення перевести відділення №221 у цілодобовий режим роботи. Тут можна зігрітися, перепочити, підзарядити гаджети та скористатися Wi-Fi у будь-який час доби.

Загалом усі відділення "Нової пошти" працюють як пункти незламності, а 11 відділень у Києві відкриті цілодобово.

Що доступно у цілодобових відділеннях

У таких відділеннях облаштовані додаткові місця для сидіння, обігрівачі, пледи, подовжувачі, чайники та кулери з водою. Також встановлені інвертори з низьким рівнем шуму для роботи вночі, ширми та укриття.

Тут можна:

підзарядити телефон, ноутбук, планшет або павербанк;

під’єднатися до Wi-Fi та провести онлайн-зустріч;

зігрітися, випити чаю або кави;

скористатися поштовими послугами;

зняти готівку без комісії з карт NovaPay;

провести медичні процедури, що потребують електроенергії, зокрема з небулайзером.

Адреси цілодобових відділень у Києві

Правий берег:

№310 - вул. Бакинська, 30;

№308 - вул. Нижній Вал, 7-9;

№543 - вул. Хрещатик, 16А;

№58 - вул. Олекси Тихого, 49;

№243 - просп. Повітряних Сил, 3А;

№88 - вул. Якуба Коласа, 15;

№163 - вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 5.

Лівий берег:

№19 - вул. Райдужна, 25Б;

№52 - просп. Миколи Бажана, 3;

№184 - бульв. Верховної Ради, 14Б;

№221 - вул. Будищанська, 7.

У "Новій пошті" наголошують, що цілодобові відділення залишатимуться доступними для киян стільки, скільки буде потрібно, аби люди мали змогу отримати базові послуги та підтримку у складних умовах.